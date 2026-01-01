Överläkare till BUP En väg in
Vill du ha en central roll i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? Nu söker BUP Stockholm en överläkare till vår enhet En väg in, som arbetar med att triagera alla nya inkommande ärenden i form av remisser och egenanmälan till BUP Stockholm.
BUP En väg in ingår i Sektion Neuropsykiatri. Det är en sektion som består av sex enheter för patienter med neuropsykiatriska frågeställningar och En väg in (EVI).
Enheten bemannas av erfaren vårdpersonal som via telefon och digitalt ser till att patienten och dennes anhöriga får rätt vård på rätt plats i rätt tid. Enheten tar emot alla inkomna remisser till BUP och bedömer om patienten är i behov av den specialiserade barnpsykiatrins insatser.Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
Som överläkare på enheten är du en nyckelperson när det kommer till att bedöma inkomna remisser och att stötta de medarbetare som arbetar med att ta emot vårdbegäran digitalt via alltid öppet och per telefon. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschef och biträdande enhetschef. Tillsammans med kollegor är din uppgift att säkerställa triagering av hög kvalitet för vård i enlighet med barnpsykiatrins uppdrag. Förutom kollegorna på den egna enheten har du nära till ett kollegialt utbyte med övriga specialistläkare inom BUP Stockholm. Jourtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Du som söker ska vara specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Arbetserfarenhet från området är nödvändigt, liksom vana vid arbete enligt moderna, evidensbaserade metoder. Det krävs mycket god förmåga att göra självständiga bedömningar. Erfarenhet från barnpsykiatrisk öppenvård är också det ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker en kollega som är trygg och strukturerad i sitt yrkesutövande, med gott omdöme och god samarbetsförmåga som genom sitt arbetssätt kan bidra till att bibehålla den positiva arbetsmiljö som finns på enheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentlig sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP En väg in är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
