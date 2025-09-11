Överläkare till Ångestmottagning Rosenlund
2025-09-11
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett föredöme inom svensk psykiatri.
Vi arbetar personcentrerat, erbjuder rätt kompetens för patientens behov, betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla öppenvårds- och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Ångestmottagningen Rosenlund söker nu en engagerad överläkare!
Om Ångestmottagningen Rosenlund
Specialistpsykiatriska Ångestmottagning Rosenlund expanderar. Vi har fått fler och nya patienter. Vi söker därför efter en ny kollega.
Vi bedriver vård på hög nivå inriktad mot ångestsjukdomar, tvång och posttraumatiskt stressyndrom. Vi jobbar tätt multidisciplinärt med utredningar och behandlingar för att nå bästa möjliga resultat. Forskning och utveckling är en stor del av vårt arbete. Utöver det jobbar vi mycket aktivt med handledning och utbildning av yngre och blivande kollegor. Vi har ett särskilt intresse för vårdutveckling och att finna nya och bättre sätt att behandla våra patienter.
Mottagningen ligger centralt belägen på Södermalm, i en sekelskiftesfastighet mittemot Rosenlunds sjukhus. Du hittar Årstaviken och många bra restauranger runt hörnet (dit vi ofta går och äter läkarlunch).
Ditt arbete som specialistläkare/överläkare
Som specialistläkare/överläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Du gör bedömningar och utredningar samt ansvarar för vård och behandling. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer samt arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Du bidrar aktivt till mottagningens utveckling. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care. Goda bakjoursmöjligheter inom Psykiatri Södra om intresse finns.
Våra förväntningar på dig
Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att dela med dig av din kunskap. Du är flexibel i ditt arbetssätt och kan möta varierande behov. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du har egen drivkraft för att kunna arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna ställer krav på flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt. Utöver det ser vi mycket positivt på om du har ett driv och ett intresse för handledning, utbildning och vårdutveckling.
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Du har erfarenhet eller åtminstone intresse av att arbeta med patienter som har ångestsjukdomar, OCD eller posttraumatiskt stressyndrom. Forskningserfarenhet eller intresse är meriterande. God svenska i tal och skrift samt goda datorkunskaper är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid 40h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess så skynda dig att skicka in din intresseanmälan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
