Överläkare/Specialistläkare i Psykiatri
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla den akutpsykiatriska vården för vuxna inom Prima Nordosts upptagningsområde? Vi söker nu en specialistläkare i psykiatri till vår psykiatriska jourenhet i Danderyd.
Till jourenheten kommer patienter på flera vägar - via remiss från primärvården, genom uppdrag från våra öppenvårdsmottagningar eller genom att patienten själv eller anhörig tar kontakt. Vårt huvuduppdrag är att bedöma och hantera akutpsykiatriska tillstånd, men vi gör även vårdnivåbedömningar i viss utsträckning. Kontakterna är generellt kortvariga och utgår från jourenhetens uppdrag, och besök kan ske både på mottagningen och i patientens hem.
Vi som arbetar på jourenheten är sjuksköterskor, skötare och läkare, och du blir en del av ett tvärprofessionellt team där varje yrkesgrupps kompetens bidrar till trygga och evidensbaserade bedömningar. Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Du är trygg i kliniskt beslutsfattande, har god förmåga till självständiga bedömningar och känner dig bekväm med att hantera ett brett spektrum av diagnoser och akuta tillstånd. Dina personliga egenskaper
Du har ett gott omdöme, trivs med tempoväxlingar och varierande arbetsuppgifter. Du är prestigelös och samarbetsinriktad, och bidrar gärna till en arbetsmiljö där vi stöttar och har roligt tillsammans. Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla jourenhetens arbetssätt tillsammans med dina kollegor, med patientsäkerhet och kvalitet i fokus.
Vi erbjuder bred klinisk erfarenhet genom varierade akutpsykiatriska bedömningar, ett tydligt avgränsat uppdrag med kontorstider, samt möjlighet att aktivt forma och utveckla jourenhetens arbetssätt tillsammans med ett erfaret team.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader. Heltid är en utgångspunkt men deltid kan diskuteras.
Bakgrundskontroll genomförs på samtliga kandidater innan anställningsavtal tecknas. Tillträde
Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan!
Prima är en privat vårdgivare som driver psykiatrisk specialistvård på uppdrag av Region Stockholm. Primas grundtanke sedan starten har handlat om 3 områden; patienten i fokus med rätt vård på rätt tid, kvalitet i bedömning, behandling och utredning samt stolta och kompetenta medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
Carlsgatan 6 (visa karta
)
211 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Kontakt
Nathalie Jamei nathalie.jamei@prima.se Jobbnummer
9986197