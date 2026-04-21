Överläkare öron-, näs- och halssjukdomar
2026-04-21
Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och planerad specialistvård. Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser men ger samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Ett stort antal verksamheter finns representerade inom både kirurgiska och medicinska specialiteter.
ÖNH-verksamheten ansvarar för öron-, näs-, och halssjukvård för Gotlands cirka 60 000 invånare och har cirka 7 000 besök per år. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med övriga opererande specialiteter, hudmottagningen och Mun- och käkcentrum. Vi strävar efter att behålla så mycket som möjligt av ÖNH-sjukvården på Visby lasarett. Vi har ett väletablerat samarbete med Stockholm och återkommande konsultläkare inom tumörkirurgi, otokirurgi, plastikkirurgi, audiologi och foniatri därifrån. Patienter med behov av högspecialiserad vård remitteras i första hand till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
ÖNH-verksamheten har sex överläkartjänster och genomgår för närvarande ett generationsskifte. Vi är idag ett ungt gäng med tre överläkare, två specialistläkare och två ST-läkare samt flertalet återkommande timvikarier som både avlastar oss bakjoursmässigt och sprider inspiration och kunskap. Verksamheten har högt i tak och genomsyras av god samarbetsvilja, stort engagemang och ödmjukhet.
Är du sugen på att byta miljö och prova något nytt? Jobba ihop med ett ungt, sammansvetsat och modigt team? Ta en paus från den rullande vardagen och byta övertid mot tid över? Då är det här en tjänst för dig! Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Då bakjoursuppdraget är vårt enskilt viktigaste uppdrag är det viktigt att du har erfarenhet från 24/7 sjukvård, erfarenhet av bakjoursarbete under de senaste fem åren och direkt kan ingå i bakjoursledet. Har du en subspecialisering finns det utrymme för att arbeta med, och utveckla denna. Utöver sedvanlig akut och planerad mottagningsverksamhet har vi 1,5 dagars operativ verksamhet per vecka och två dagar med operationer på mottagningen, främst hudtumörer.
ÖNH-jouren har beredskap i hemmet (beredskap A) och lasarettets AT- och underläkare på medicin/kirurgi är våra primärjourer jourtid.
Vem är du?
Svensk legitimation och specialistkompetens inom ÖNH är ett krav.
Vi söker dig med intresse och engagemang för utveckling av verksamheten. Du har god erfarenhet av basal operationsverksamhet inom ÖNH och är positiv till utveckling, utbildning och handledning av ST-läkare inom egna specialiteten och randande allmänläkare. En god samarbetsförmåga med övriga yrkesgrupper och andra specialiteter värderas mycket högt och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På grund av en stundande pensionsavgång erbjuder vi en tillsvidaretjänst. Det finns stor möjlighet till flexibilitet och deltidslösningar är också intressanta. Forskningsmöjlighet kan diskuteras och är knutet till samarbete med regionklinik.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på gotland.se/formaner
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
621 55 VISBY Arbetsplats
Öron-, näs-, och hals verksamheten Kontakt
Jakob Bjellerup, Överläkare, GLF jakob.bjellerup@gotland.se 0737-658153
9867667