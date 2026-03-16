Överläkare i internmedicin
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-03-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Internmedicin är en del av verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi. Verksamheten har ett region- och länsövergripande ansvar för öppen och sluten internmedicinsk vård samt för delar av det akutmedicinska omhändertagandet vid Akademiska sjukhuset.
Vi bedriver bred internmedicinsk verksamhet med vård på medicinavdelningar, akutvårdsavdelning och intermediärvårdsavdelning samt arbete på akutmottagningen.
Ditt uppdrag
Som överläkare hos oss arbetar du kliniskt med internmedicinsk vård inom slutenvård och akutsjukvård. Arbetsuppgifterna omfattar arbete på medicinavdelning, akutvårdsavdelning inklusive intermediärvård samt handläggning av akut internmedicinska frågeställningar på akutmottagningen.
I rollen ingår även:
• handledning av ST-läkare, AT-läkare och läkarstudenter
• undervisning och klinisk utbildning
• deltagande i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
• jourtjänstgöring som medicinbakjour
Som överläkare förväntas du bidra aktivt till utvecklingen av internmedicinsk vård, utbildning och forskning vid kliniken.
Vi söker dig som är:
• specialist i internmedicin
• disputerad
• har minst fem års klinisk erfarenhet efter specialistkompetens
Du har en stark klinisk kompetens och dokumenterad erfarenhet av handledning och undervisning. Erfarenhet av forskning, kvalitetsarbete och medicinskt ledarskap är meriterande.
Din kompetens
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Du har ett tydligt engagemang för utbildning, forskning och medicinsk utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten ingår jourtjänstgöring.
Hos oss finns goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning och undervisning i en stark akademisk miljö.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Brita Winsa, verksamhetschef
0703-52 47 16
Shahab Fatemi, sektionschef internmedicin
073-866 59 99
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS426/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9798983