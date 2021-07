Överläkare/biträdande överläkare till Obstetriska sektionen, Dan - Danderyds Sjukhus AB - Läkarjobb i Danderyd

Danderyds Sjukhus AB / Läkarjobb / Danderyd2021-07-05Erbjudande och arbetsuppgifterSom överläkare/biträdande överläkare på den obstetriska sektionen arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom området. Du kommer huvudsakligen att vara placerad inom vår obstetriska verksamhet och få möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom såväl obstetrisk slutenvård som öppenvård.KvalifikationerVi söker dig som är en erfaren specialistläkare inom obstetrik med mellanjourskompetens. Har du dessutom intresse av och bedrivit vetenskapligt arbete och undervisning är det meriterande. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav.Personliga egenskaperVi söker dig som har god samarbetsförmåga, ett flexibelt, öppet och prestigelöst förhållningssätt och bemötande till alla medarbetare inom enheten och kliniken. Initiativkraft, ett målinriktat arbetssätt samt förmåga att skapa delaktighet är egenskaper vi särskilt värdesätter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖvrigtTillsvidareanställningStart enligt överenskommelseLUS-informationFyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in följande bestyrkta handlingar:Meritförteckning för läkareLegitimationsbevis läkareBevis på specialistkompetens från SocialstyrelsenEv bevis på medicine licentiat/doktorsexamenEv publikationsförteckningVi ser helst att du scannar in ovan angivna handlingar och bifogar i ansökan.Meritförteckning för läkare hittar du på vår hemsida www.ds.se/jobb 2021-07-05Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus bedriver såväl obstetrisk som gynekologisk verksamhet. Med ca 6700 förlossningar per år har vi en av landets största förlossningsavdelningar. Den obstetriska slutenvården består i huvudsak av BB-vård och antenatalvård. Den obstetriska öppenvården omfattar mödrahälsovård, Auroraverksamhet, specialist-MVC samt obstetrisk ultraljudsmottagning. Den gynekologiska slutenvårdsverksamheten har en inriktning på benign gynekologisk kirurgi och gynekologisk öppenvård bedrivs i form av mottagning samt medicinsk och kirurgisk dagvårdsverksamhet. Till kliniken hör en stor gynekologisk akutmottagning.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-30Danderyds Sjukhus AB5846915