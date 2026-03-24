Övergripande miljöstöd till Underhåll
2026-03-24
Vi söker en övergripande miljöstöd till Underhåll, Västra regionen, hos Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid. I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor minst tre (3) dagar per vecka. Distansarbete kan förekomma enligt överenskommelse med beställaren.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som miljöstöd innebär att du är ett proaktivt och förutsättningsskapande stöd inom kunskapsområdet miljö. Miljöstödet stöttar Underhålls projektledare i miljöfrågor* som uppkommer inom underhållsverksamheten och i olika genomförandeskeden, exempelvis vid projektering, upphandling, utförande och projektavslut.
Uppdraget består av följande:
Resurskonsult, övergripande miljöstöd åt avdelning Underhåll Västra Regionen.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.
Arbetsuppgifter/Ansvar Arbetet består främst i att stötta Underhålls projektledare med deras entreprenadverksamhet i olika slags miljöfrågor, men även stöd till andra delar av Underhålls verksamhet ingår.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter: * Medverka och ansvara för miljöfrågorna vid leverantörsuppföljningar. * Stötta i myndighetsärenden. * Bedömningar i ärenden gällande vattenverksamhet. * Framtagande av anmälningar, tillståndsansökningar och samrådsunderlag. * Stötta i frågor gällande masshantering. * Stötta i frågor gällande miljösäkring inför arbeten såsom trumbyten, dikesrensning etc. * Hantering av akuta ärenden till följd av miljöolyckor, urspårning och trumras m.m.
Andra arbetsuppgifter kan även förekomma, exempelvis att granska handlingar som tas fram inom projekten såsom planer och slutdokumentation, delta som miljöspecialist vid möten, utbilda organisationen inom miljöområdet samt administrera ärendebrevlåda.
Arbetet ställer höga krav på kommunikation, samarbetsförmåga, lyhördhet, flexibilitet och eget ansvarstagande.
Resor i tjänsten I detta uppdrag krävs enstaka resor i tjänsten i samband med leverantörsuppföljningar (ronder). Resorna sker inom Västra regionen (Västra Götalands län och Hallands län).
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
• Minst tre (3) års högskole- eller universitetsexamen inom området (akademisk utbildning med miljöinriktning alternativt teknisk utbildning med stor praktisk erfarenhet från miljöarbete). * Minst fem (5) års praktisk erfarenhet i rollen som miljökonsult eller liknande. * Erfarenhet av att ha arbetat med miljöärenden inom offentlig sektor. * Hög analytisk, kommunikativ och pedagogisk förmåga. Verifieras via referensuppdrag. * Självständighet - mycket stor. Verifieras via referensuppdrag. * Konsulten ska kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska. * B-körkort.
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att den offererade resursen har arbetat som miljöstöd i en beställarorganisation med projektverksamhet inom väg/järnväg.
Giltig Arbete på väg Steg 1 ska kunna uppvisas innan arbetets start. Verifieras via intyg.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7048303-1911258".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
https://centio.teamtailor.com
