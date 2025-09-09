Överförmyndarhandläggare till kanslienheten
Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-09-09
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vi söker en handläggare till överförmyndarnämndens kansli i Karlskrona. Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet. Överförmyndarens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lida rättsförluster och utgör ett samhällsskydd för svaga i samhället.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt arbeta med tillsyn och beslutsfattande i ärenden som rör god man, förvaltar- och förmynderskap samt övriga hos överförmyndaren förekommande ärenden. Du arbetar med handläggning av ärenden, kontakter med enskilda, yttranden samt beslutsfattande. En stor del av arbetet utgörs av att granska årsräkningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets/högskoleutbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Som person kan du organisera och arbeta självständigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du är serviceinriktad med stor social kompetens och hög trovärdighet.
Du är van vid arbete i digitala miljöer och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi erbjuder dig en pigg och härlig arbetsplats!
Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till oss!
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Kanslichef
Kristina Bergqvist kristina.bergqvist@karlskrona.se 0455-30 43 73 Jobbnummer
9498843