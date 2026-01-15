Överförmyndarhandläggare med juristutbildning
Nacka kommun / Juristjobb / Nacka Visa alla juristjobb i Nacka
2026-01-15
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Överförmyndarenheten jobbar på uppdrag av överförmyndarnämnden som är en kommunal tillsynsmyndighet. Myndigheten ska se till att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt på grund av sjukdom och liknande förhållande ges samma rätt som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Enhetens uppdrag är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap genom årlig granskning och fatta beslut om medgivande till olika åtgärder som ställföreträdarna behöver utföra i sina uppdrag. Överförmyndarens verksamhet och ställföreträdarnas uppdrag är reglerat i föräldrabalken. Vill du läsa mer, klicka här.
Till sommaren 2026 införs en ny lagstiftning inom överförmyndarområdet. Den innebär att Överförmyndarenheten får ett utökat och mer komplext uppdrag, bland annat genom att ta över ärenden som idag handläggs av tingsrätterna. Detta är en stor förändring som kommer att påverka både arbetssätt och ansvar.
För dig som söker tjänsten innebär det att du blir en del av en verksamhet i utveckling, där vi tillsammans bygger nya rutiner och processer för att möta lagstiftningens krav. Du får möjlighet att bidra med din kompetens och vara med och forma framtidens överförmyndarverksamhet.
Överförmyndarenheten handlägger ärenden åt Nacka, Värmdö och Vaxholms kommuner. Enheten har 11 medarbetare varav en teamledare och en enhetschef.
Ditt uppdrag
Tjänsten innebär kvalificerat juridiskt handläggningsarbete inom överförmyndarens område. Du kommer att handlägga komplexa ärenden med många parter inblandade där ditt fokus
ska ligga på den enskildes rätt.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen:
• Handläggning av juridiska ärenden såsom beslut om samtycke till fastighets- och bostadsrättsförsäljning, utredning av behov av godmanskap och förvaltarskap samt skriftväxling med domstolen. Sammanträde i rätten förekommer.
• Utöva tillsyn över ställföreträdare genom granskning av redovisningshandlingar
och utreda klagomålsärenden på ställföreträdare.
• Granska redogörelser för utfört uppdrag samt fatta beslut om arvode för ställföreträdare.
• Upprättande av tjänsteskrivelser till nämnd i beslut där delegation saknas.
Är det här du?
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad och vill förbättra livskvaliteten för de mest utsatta i samhället. Du ser helheten, förutser problem och planerar både på kort och lång sikt vilket gör att du kan hantera många ärenden samtidigt med hög kvalitet. Du identifierar snabbt det väsentliga och fokuserar på att avsluta och komma i mål. När du behöver anpassa dig till nya omständigheter ställer du om med positivitet likväl som du bygger förtroendefulla relationer till kollegor och de du samverkar med. Med hög moral och etik har du alltid fokus på vad ditt uppdrag är, och vem du faktiskt är till för.
Din erfarenhet
Du har en juristexamen eller motsvarande utbildning inom juridik och med minst ett års erfarenhet av arbete med överförmyndarfrågor eller två års erfarenhet från annan myndighetsutövning i personärenden eller från byråverksamhet inom civilrätt. Du ska ha goda kunskaper inom civilrätt och förvaltningsrätt.
Du har en god förmåga att bedöma ställföreträdares redovisningshandlingar, vilket innebär att du kan identifiera avvikelser och säkerställa att huvudmannens rätt har tillgodosetts.
Vi värdesätter dina IT-kunskaper, särskilt förmågan att använda olika digitala verktyg för att nå en effektiv handläggning.
En stark kommunikationsförmåga är av betydelse, både skriftligt och muntligt, för att kunna kommunicera tydligt och effektivt med olika parter, inklusive domstolar, ställföreträdare och andra myndigheter.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
I Nacka satsar vi på friska medarbetare och erbjuder välutrustat gym i huset, egen hälsocoach och förmånscykelerbjudande. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Som medarbetare hos oss kan du också växla till dig extra semesterdagar.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi rekryterar löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig, Ann-Charlotte Oetterli på ann-charlotte.oetterli@nacka.se
, 08-718 92 14 eller LinkedIn
Tillträde för tjänsten är snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet som en urvalsmetod för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Sista ansökningsdag är 18 januari 2026.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
#jurist
#utredare
#överförmyndarhandläggare
#handläggare
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Jobbnummer
9685844