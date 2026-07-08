Överförmyndarhandläggare Järfälla kommun
Järfälla kommun, Kansli- och överförmyndaravdelningen / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2026-07-08
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Vill du arbeta med en viktig samhällsuppgift och bidra till att stärka rättssäkerheten för personer som inte själva kan tillvarata sina intressen? Som överförmyndarhandläggare får du en central roll i att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet inom överförmyndarverksamheten.
Regeringen vill att stödet för människor som är i behov av en ställföreträdare, det vill säga en god man eller förvaltare, ska bli mer pålitligt. Riksdagen har därför antagit en ny lagstiftning där flera lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2026 vilket innebär att Överförmyndaren befinner sig i en spännande tid men nya utmaningar, rutiner och arbetssätt.
Vi söker nu en överförmyndarhandläggare till Överförmyndarkansliet i Järfälla som vill vara med på denna spännande resa. Överförmyndarkansliet tillhör kommunledningskontorets kanslienhet men är en egen enhet som består av en enhetschef, sju handläggare och en administrativ handläggare och en administratör. Enheten arbetar för såväl Järfälla som Upplands-Bro kommun som har varsin politisk vald överförmyndare, men ett gemensamt kansli.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt att handlägga ärenden enligt gällande lagstiftning. Arbetet innebär myndighetsutövning och omfattar bland annat:
• Handläggning av ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap
• Granskning av redovisningshandlingar
• Utredningar och yttranden till domstol
• Beslut i tillståndsfrågor
• Rekrytering och stöd till gode män och förvaltare
• Medverkan i utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamheten
• Arbetet är både självständigt och samarbetsinriktat, där du har nära kontakt med kollegor, ställföreträdare, myndigheter och andra aktörer.
(Om du läser detta i LinkedIn, klicka på ansök-knappen för att gå vidare till ansökningsformuläret och den fullständiga annonsen).Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom juridik, rättsvetenskap, offentlig förvaltning eller ekonomi. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av handläggning och beslutsfattande inom kommunal eller statlig verksamhet är meriterande, liksom tidigare arbete inom överförmyndarområdet.
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ha en god analytisk förmåga. Du är trygg i att fatta beslut och kan hantera ett varierande arbetsflöde med både självständighet och samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där egenskaper som ansvarstagande, servicekänsla och god samarbetsförmåga är viktiga.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till rättssäkerhet och trygghet för utsatta grupper. Du blir en del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, utveckling och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdsbidrag och kompetensutveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
I och med sommarsemester kommer vi att börja granska ansökningarna i mitten av augusti och återkommer med återkoppling så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Vasaplatsen 11 (visa karta
)
177 57 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Kansli- och överförmyndaravdelningen Kontakt
Enhetschef Överförmyndarkansliet
Diana Ståhl Diana.stahl@jarfalla.se Jobbnummer
9996801