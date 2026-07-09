Överförmyndarhandläggare
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-07-09
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Överförmyndarverksamheten är en liten enhet på 6 handläggare och en enhetschef som sitter centralt i Kalmar. Vi är en tillsynsverksamhet vars huvudsakliga uppgift är att se till att människor i behov får en god man eller förvaltare, samt att utöva tillsyn över dessa ställföreträdare. Nu har vi behov av att bli fler, vill du bli vår nya kollega?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utvecklande och omväxlande arbete där du har möjlighet att styra över ditt eget arbete och arbetstid. Du kommer till en arbetsplats med engagerade kolleger och en kultur där vi stöttar och lär av varandra. Som överförmyndarhandläggare arbetar du med myndighetsutövning och ansvarar för ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och rekrytering av nya förmyndare/ställföreträdare.
I ditt arbete ingår bland annat:
• Handläggning av ärenden enligt gällande lagstiftning
• Handlägga ärenden om fastighetsförsäljningar och arvskiften
• Ekonomisk tillsyn genom exempelvis granskning av årsredovisningar
• Rekrytering och kontroll av nya godemän
• Utbildning och information till befintliga godemän
• Administrativa uppgifter såsom registrering, arkivering och posthantering
• Företräda överförmyndarnämnden i domstolssammanträden
• Delta i enhetens verksamhetsutveckling
Glömde vi säga att du får ett meningsfullt arbete, ett arbete där du gör skillnad för människor.Kvalifikationer
Du som söker är ekonom, jurist, socionom eller har annan minst 3-årig högskole-/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi vill att du har erfarenhet från självständigt utredningsarbete och du ska vara van vid att självständigt läsa samt tolka lagtext och praxis. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete inom överförmyndarverksamhet och arbete med ekonomisk redovisning.
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är trygg i din profession, har god integritet och förstår betydelsen av att balansera empati med objektivitet. Du kommunicerar tydligt, ger god service och skapar förtroende i mötet med både huvudmän och gode män. Du trivs i en roll där noggrannhet, ansvarstagande och god samverkan är avgörande för att skapa kvalitet i verksamheten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-02 Enligt överenskommelse.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334993". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
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391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Enhetschef Överförmyndarverksamheten
Hanna Löfgren 010-3520022 Jobbnummer
9997559