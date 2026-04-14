Överförmyndarhandläggare
2026-04-14
Ljusnarsbergs kommun, med huvudorten Kopparberg, är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund som bygger på övertygelsen om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och visar empati och engagemang i alla möten.
Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen runt knuten ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun ligger mitt i Bergslagen, ett område som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på http://www.ljusnarsberg.se
Publiceringsdatum2026-04-14
Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, med Ljusnarsbergs kommun som värdkommun.
Bergslagens överförmyndarförvaltning är lokaliserad till Kommunhuset i Kopparberg.
Överförmyndarförvaltningen är en liten enhet där samarbete, delat ansvar och utveckling av verksamheten är centrala delar i det dagliga arbetet. Verksamheten består av fyra handläggare och präglas av nära samarbete och teamarbete med fokus på utveckling och effektivisering.Dina arbetsuppgifter
I rollen som handläggare arbetar du med myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation. Tjänsten innebär tillsyn över ställföreträdare såsom gode män, förvaltare och förmyndare.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
utreda och handlägga ärenden enligt gällande lagstiftning, främst föräldrabalken och förvaltningslagen
granska årsräkningar från ställföreträdare
skriva yttranden till tingsrätten avseende anordnande av ställföreträdarskap samt yttrande till nämnd avseende klagomål på ställföreträdare
fatta egna beslut på delegation avseende exempelvis arvskifte, fastighetsförsäljning samt uttag spärrat konto och vid behov företräda överförmyndarnämnden i domstol.
Utöver detta ansvarar du tillsammans med dina kollegor för rekrytering, utbildning och information till ställföreträdare samt samverkan med andra myndigheter. I arbetet ingår även serviceskyldighet gentemot medborgare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller administration, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet är meriterande.
För tjänsten krävs att du:
har goda kunskaper om lagar och regler som styr offentlig verksamhet
har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
är van att arbeta strukturerat och hantera flera parallella processer
Som person är du kommunikativ och serviceinriktad samt trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har god ansvarskänsla, tar initiativ och har förmåga att prioritera och fatta beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusnarsbergs kommun
(org.nr 212000-1959) Arbetsplats
Överförmyndarnämnden Kontakt
Anders Andersson 0580-80501 Jobbnummer
9852062