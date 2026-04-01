Överförmyndarhandläggare
2026-04-01
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Överförmyndarverksamheten är en liten enhet på 5 medarbetare som sitter centralt i Kalmar! Vi är en tillsynsverksamhet vars huvudsakliga uppgift är att se till att människor i behov får en god man eller förvaltare, samt att utöva tillsyn över dessa ställföreträdare.
Arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss har du ett varierat arbete med mycket ansvar. Du handlägger självständigt nya ansökningar om godmanskap och förvaltarskap där även rekrytering av nya ställföreträdare ingår. Som handläggare gör du oberoende granskningar av redovisningar från gode män, förvaltare och förmyndare samt initierar eventuella åtgärder med anledning av granskningens resultat. Du kommer att ha omfattande kontakter med ställföreträdare, anhöriga, tingsrätt, myndigheter och allmänhet. I arbetet ingår också att bedriva ett utåtriktat arbete i form av informationsträffar och utbildningar.Kvalifikationer
Du som söker är ekonom, jurist, socionom eller har annan minst 3-årig högskole-/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi vill att du har erfarenhet från självständigt utredningsarbete och du ska vara van vid att självständigt läsa samt tolka lagtext och praxis. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete inom överförmyndarverksamhet och arbete med ekonomisk redovisning.
Som person är du strukturerad, självgående och kan prioritera arbetet på ett effektivt och noggrant sätt. Rollen innebär ett växlande arbetstempo och du bör trivas med att ha många bollar i luften. Du är trygg, stabil och har ett positivt förhållningssätt. God samarbetsförmåga är viktigt och en av förutsättningarna för att trivas med uppdraget är att du kan hantera kontakter med olika människor i varierande sammanhang. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetsuppgifterna krävs god kunskap i svenska i tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316123".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611
)
391 26 KALMAR
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret
Vision (arbetsplatsombud)
Linda Hultenius 010-3520383
9831697