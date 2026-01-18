Outbound Sales Specialist - Försäkring, Finans & AI
Eleveight Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-01-18
Vill du utvecklas inom försäljning och bygga en karriär i en miljö där du utmanas, uppskattas och belönas?
Vill du jobba med både klassisk B2B-mötesbokning, försäljning och moderna AI-lösningar i ett bolag som satsar på dig?
Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om rollen
Vi är ett tillväxtbolag som hjälper några av Sveriges mest ambitiösa företag inom försäkring, pension, finans och AI att växa genom outbound-mötesbokning & försäljning.
Som Outbound Sales Specialist arbetar du med mötesbokning och försäljning mot företag, där du representerar starka varumärken och innovativa lösningar - inklusive AI-baserade tjänster som exempelvis AI-receptionist.
Ringa utgående samtal till företag via färdiga och kvalitetssäkrade prospektlistor
Boka kvalificerade möten i kalendern för rådgivare och säljteam
Sälja in värde, funktion och helhetslösningar - inte bara "ett möte"
Följa upp, dokumentera och rapportera resultat dagligen
Arbeta tätt tillsammans med kollegor, coacher och projektledare för ständig utveckling
Vi söker dig som
Vill utvecklas inom outbound-försäljning och B2B
Är orädd, driven och bekväm med telefonen som verktyg
Gillar att vinna, sätta mål och jobba prestationsbaserat
Har ett intresse för affär, teknik och AI-lösningar
Talar och skriver flytande svenska
Tidigare erfarenhet är meriterande - men rätt inställning slår CV.
Vi erbjuder
Utbildning via E8 Sales Academy - vi lär dig försäljning från grunden
En roll där du kan påverka din lön rejält (ingen lönetak)
Marknadens bästa provisionsmodell
Full onboarding + daglig coaching med tydliga ramverk
Ett hungrigt team, tydliga mål och högt tempo - utan corporate bullshit
Tydliga utvecklingsvägar mot Senior SDR, Team Lead eller projektledare
Praktiskt
Plats: Remote/Distans eller kontor vid Korsvägen i Göteborg
Omfattning: Heltid (08.00-17.00) eller deltid
Start: Så snart som möjligt
Om Eleveight
Eleveight är ett tillväxtbolag med fokus på försäljning, AI och affärsutveckling.
Vår avdelning E8 SDR skapar tillväxt för några av Sveriges mest ambitiösa företag.
Ansökan
Skicka din ansökan till: johan.svensson@eleveight.se
Ämne: Outbound Sales Specialist - E8
Vi intervjuar löpande - vänta inte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Eleveight Sweden AB
(org.nr 559466-8781), https://eleveight.se/
