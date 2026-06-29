Outbound Administrator till PostNord TPL
PostNord TPL AB / Speditörsjobb / Eskilstuna Visa alla speditörsjobb i Eskilstuna
2026-06-29
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Om rollen
Som Outbound Administrator har du en central roll i att säkerställa ett effektivt och smidigt outbound-flöde. Du ansvarar för att koordinera utgående leveranser, hantera transport-dokumentation och säkerställa korrekt registrering av utgående gods.
Rollen kräver ett nära samarbete med teamledare, produktionschefer och andra funktioner inom verksamheten för att säkerställa att kundernas krav uppfylls, samtidigt som du aktivt bidrar till att förebygga avvikelser och förbättra processerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa och följa upp flöden så att allt utgående gods placeras och lastas korrekt, och att samtliga leveranser skickas systematiskt enligt plan
Säkerställa rätt antal transporter (lastbilar) för att möta leveransbehovet
Följa upp, hantera och analysera avvikelser, såsom ombokningar, avbokningar eller förseningar, och för dessa identifiera rotorsaker och föreslå lösningar
Följa upp volymer av utgående gods samt kontrollera in- och utflöde av burar och pallar
Säkerställa att märkning och koder för stacking/staging är korrekta och ersätta dessa, samt se till att nya rutter skapas i systemet vid behov
Ge systemstöd till sorterings- och lastningsverksamheten vid behov
Informera produktionsledning vid Outbound om risk för förseningar i sortering eller lastning i god tid
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en roll med högt tempo och många kontaktytor. Du har ett starkt kundfokus och förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt.
Du är:
Serviceinriktad med ett tydligt kundfokus i allt du gör
Strukturerad och noggrann med stark organisatorisk förmåga
Lösningsorienterad och analytisk med förmåga att identifiera och åtgärda problem
Stresstålig och trygg i att arbeta och fatta beslut i en dynamisk miljö med högt tempo
Kommunikativ och tydlig i dialog med både interna och externa parter
Proaktiv och ansvarstagande, du agerar snabbt vid avvikelser och driver frågor framåt
Samarbetsinriktad och trivs i ett teamorienterat arbetssätt
För att lyckas i rollen behöver du ha följande kvalifikationer:
Eftergymnasial utbildning inom logistik, eller erfarenhet vi bedömer likvärdig
Erfarenhet från liknande roll inom lagerlogistik
God förståelse för processer inom mottagning, lagring och distribution
Stark organisatorisk förmåga och hög detaljmedvetenhet
God systemvana och erfarenhet av MS Office
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och erfarenhet.
ÖvrigtOm du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökSista ansökningsdag är 2026-07-19. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga om tjänsten är du välkommen att kontakta Ferdous Bakhshi per mail: ferdous.bakhshi@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Ljungby, Eskilstuna och Kungsängen i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord TPL AB
(org.nr 556161-7191)
635 06 ESKILSTUNA Arbetsplats
PostNord TPL Jobbnummer
9983949