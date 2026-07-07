Ouotation Enginner till Modine - Tekniska lösningar i fokus
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Söderköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Söderköping
2026-07-07
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Söderköping
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, kunddialog och affärsmannaskap inom en industri som ligger rätt i tiden?
Som Quotation Engineer på Modine spelar du en central roll i att omvandla kunders tekniska krav till konkurrenskraftiga och genomförbara lösningar. Du arbetar nära kunder, Tech Sales och våra interna ingenjörsteam och ansvarar för att ta fram tekniskt korrekta och kommersiellt starka offerter.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik och affär och som vill vara med och skapa kundanpassade lösningar för industrin.
Om rollen
Du ansvarar för hela offertprocessen - från inkommande tekniska förfrågningar till färdigt offertunderlag. Genom dialog med kunder och interna specialister säkerställer du att varje lösning är tekniskt optimerad, genomförbar och affärsmässigt konkurrenskraftig.
Du kommer bland annat att:
Analysera tekniska specifikationer och kundkrav
Föra tekniska dialoger med kunder för att förstå applikation och driftförutsättningar
Utföra termodynamiska beräkningar och prestandaanalyser
Ta fram offerter för standard- och kundanpassade lösningar
Säkerställa korrekt kalkylering, prissättning och teknisk efterlevnad
Arbeta nära Tech Sales och Design Engineering genom hela offertprocessen
Bidra till förbättringar av arbetssätt, verktyg och processer
Placering är i Söderköping där även vår produktionsenhet ligger.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och samtidigt uppskattar kundkontakt och kommersiella frågor.
Vi tror att du har:
Ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk bakgrund
Minst tre års erfarenhet som offertingenjör, applikationsingenjör, teknisk försäljning eller liknande
Kunskap inom termodynamik, värmeöverföring eller processrelaterad teknik
Förmåga att tolka tekniska specifikationer, ritningar och kundkrav
Erfarenhet av kalkylering och affärsmässiga bedömningar
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av värmeväxlare, termiska system eller processindustri är meriterande.
Om Modine
Modine utvecklar teknik för en renare och friskare värld genom avancerade lösningar inom värmeöverföring och termisk hantering. I Söderköping arbetar cirka 150 medarbetare inom affärsområdet Global Power & Process med att utveckla och tillverka produkter som bidrar till minskad energi- och vattenförbrukning i industriella applikationer.
Modine Manufacturing Company är en internationell, börsnoterad koncern med verksamhet i flera världsdelar och kunder inom bland annat industri, datahallar, fordon, HVAC och processindustri.
Hos oss får du en bred och utvecklande roll i en internationell verksamhet där teknik, innovation och kundfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-07Kontaktperson för detta jobb
Ansök direkt via www.jeffersonwells.se.
För mer information kontakta Headhunter Thomas Andersson på Jefferson Wells via 070-276 9953 eller e-mail. Intervjuer kan ske rullandes under semesterperioden.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Industrigatan (visa karta
)
614 30 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Modine i Söderköping AB Kontakt
Contact
Thomas Andersson Thomas.Andersson@jeffersonwells.se +46702769953 Jobbnummer
9995263