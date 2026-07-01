OT Specialist
Lantmännen Ek För / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-07-01
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Vill du kombinera operativ problemlösning med utveckling av säkra och moderna OT-miljöer? Vill du arbeta i gränslandet mellan produktion, industriell IT och cybersäkerhet – i en verksamhet som spelar en viktig roll för Sveriges livsmedelsförsörjning?
På Lantmännen genomför vi en omfattande utveckling av våra produktionsanläggningar där digitalisering, standardisering och cybersäkerhet står högt på agendan. För att möta framtida krav, inklusive NIS2 och ökade krav på robusta OT-miljöer, söker vi nu en OT Specialist.
Det här kommer du att göra
Som OT Specialist får du en central roll i arbetet med att utveckla, standardisera och säkra våra produktionsnära IT- och OT-miljöer. Du arbetar nära våra foderfabriker, spannmålsmottagningar, utsädesanläggningar och växtförädlingsstationer runt om i Sverige och blir en viktig länk mellan produktion, IT, cybersäkerhetsfunktioner och externa leverantörer.
Rollen kombinerar operativt ansvar med långsiktig utveckling. Du bidrar både till att säkerställa en stabil drift idag och till att bygga framtidens OT-miljöer genom förbättrade arbetssätt, tekniska standarder och säkerhetsstrukturer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar att:
Säkerställa stabil drift, support och livscykelhantering av produktionsnära IT- och OT-lösningar.
Driva förbättringsinitiativ inom standardisering, digitalisering och teknisk utveckling av våra anläggningar.
Bidra till utvecklingen av säkra OT-miljöer i linje med interna säkerhetskrav och externa regelverk såsom NIS2.
Delta i inventering, klassificering och riskbedömning av OT-tillgångar och kritiska system.
Agera teknisk kravställare vid upphandling och införande av nya lösningar.
Samarbeta med verksamhet, IT, cybersäkerhetsspecialister och leverantörer för att säkerställa robusta och framtidssäkra lösningar.
Bidra till utvecklingen av gemensamma arbetssätt, tekniska standarder och governance för OT inom Lantmännen.
Det här behöver du för att lyckas
Vi söker dig som har erfarenhet av industriella miljöer och som trivs i en roll där teknik, produktion och säkerhet möts.
Du har
Erfarenhet av OT, industriell IT eller produktionsnära IT i tillverkande eller processnära verksamhet.
God förståelse för industriella nätverk, servrar, klientmiljöer och verksamhetskritiska produktionssystem.
Erfarenhet av teknisk kravställning, leverantörsstyrning och genomförande av tekniska förbättringsinitiativ.
Kunskap om cybersäkerhet i OT-miljöer och förståelse för ramverk, standarder och regulatoriska krav såsom NIS2.
Erfarenhet av tillgångshantering, dokumentation och riskbaserat arbete i tekniska miljöer.
Relevant utbildning inom IT, OT, automation eller motsvarande erfarenhet.
B-körkort och möjlighet att resa regelbundet till våra anläggningar i Sverige.
Du är
Lösningsorienterad och pragmatisk med förmåga att omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar.
Självständig och ansvarstagande samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra.
Kommunikativ och pedagogisk med förmåga att skapa förtroende hos både operatörer, chefer och tekniska specialister.
Nyfiken, utvecklingsdriven och engagerad i ny teknik, digitalisering och cybersäkerhet.
Strukturerad men flexibel, med förmåga att växla mellan operativa frågor och långsiktigt utvecklingsarbete.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med teknik som är avgörande för en samhällsviktig verksamhet. Du blir en del av en organisation som investerar långsiktigt i digitalisering, cybersäkerhet och moderna produktionsmiljöer.
En nyckelroll i utvecklingen av Lantmännens OT- och produktionsnära IT-miljöer.
Möjlighet att påverka tekniska vägval, standarder och arbetssätt.
Arbete nära verksamheten där resultaten av ditt arbete syns direkt i produktionen.
En bred och varierad roll med stora kontaktytor inom produktion, IT och cybersäkerhet.
Möjlighet att bidra till en robust och säker livsmedelsproduktion i Sverige.
Tillsammans utvecklar vi framtidens lantbruk och livsmedelsproduktion genom våra värderingar: Öppenhet, Handlingskraft och Helhetssyn.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan! I rekryteringsprocessen använder vi tester och kompetensbaserade intervjuer för att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning. För slutkandidater genomförs även bakgrundskontroll.
Sommarhälsning från rekryteringsteamet Under sommaren tar vi en välförtjänt paus och är tillbaka vecka 33. Det går givetvis bra att skicka in din ansökan under tiden, men vi kommer att återuppta urvalsarbetet och återkopplingen till kandidater när vi är tillbaka efter semestern. Vi önskar dig en riktigt fin sommar!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Mer om Lantmännen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
211 22 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lantmännen Agriculture Jobbnummer
9987926