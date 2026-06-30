OT Ingenjör
NKT HV Cables AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-06-30
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Company description:
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.We connect a greener world. www.nkt.com
Job description:Utveckla och koppla samman industriella system i en avancerad produktionsmiljö i KarlskronaTill vår avdelning Power Systems & Operational Technology CoE söker vi nu en medarbetare som i en projektbaserad verksamhet optimerar och vidareutvecklar industriell automation och systemintegration för vår högteknologiska och unika produktion av högspänningskablar. Vill du arbeta på ett globalt företag och vara med och bidra till den gröna omställningen? Ta chansen till en roll där du blir del av ett samarbetsinriktat team och får möjlighet utmana din tekniska förmåga för att hitta passande lösningar.Arbeta brett inom industriella system och nätverk som OT Ingenjör Vi satsar på att ha en uppdaterad produktion med den senaste teknologin och utvecklar innovativa automationssystem för vår kabelproduktion. Inom Power Systems & Operational Technology CoE arbetar vi med att utveckla OT, industriell automation samt elkraftsystem. Innan Automations- och OT lösningar implementeras i produktionen har vi en labbmiljö där våra medarbetare kan testa och kvalitetssäkra sina lösningar. Dina arbetsuppgifter kan bestå av att:
Leda och ansvara för projekt
Delta i kravställning och lösningsdesign, i samarbete med automationsingenjörer, IT/OT-specialister, processingenjörer och systemleverantörer.
Arbeta med uppfyllande av NIS-direktiven och med cybersäkerhet inom industriella nätverk och system.
Leda och planera för testning och uppdatering av system och industriella nätverk.
Utveckla, konfigurera och äga/förvalta industriella system.
Som OT Ingenjör blir du en viktig del av ett engagerat team på Power Systems & Operational Technology CoE, bestående av ca 10 medarbetare med hög, teknisk kompetens, där kunskapsdelning, samarbete och stöd är en självklar del av vardagen . Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får stort förtroende och frihet att utforma både dina uppdrag och vår gemensamma riktning framåt.Vi fokuserar på framtida behov, teknisk utveckling och långsiktiga förbättringar. Det akuta och dagliga underhållet hanteras av underhållsavdelningen. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och erbjuder våra medarbetare möjligheten att delta i externa utbildningar hos våra samarbetspartners och systemleverantörer, allt för att utveckla både individens och organisationens tekniska kunskaper. Vi erbjuder en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö. Detta är en hybridroll, där du har möjlighet att arbeta hemifrån 1–2 dagar per vecka.
Profile description:Erfarenhet inom industriell automation, systemintegration och IT samt en samarbetsinriktad personlighetVi söker dig som vill arbeta i projektform och du uppskattar varierande arbetsuppgifter. För att trivas och göra ett bra jobb i detta arbete behöver du engagemang och motivation. Du arbetar på ett systematiskt sätt, är effektiv och samarbetar väl med dina kollegor.Du har även:
Teknisk utbildning från universitet, högskola, YH med inriktning mot automation eller IT, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Erfarenhet från relevant tillverknings-/processindustri, med arbete i industriella nätverk.
Relevant utbildning inom OT/IT-säkerhet eller motsvarande erfarenhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift
Meriterande är:
Erfarenhet av att arbeta med uppfyllande av NIS-direktiven och med god cybersäkerhet inom industriella nätverk och system.
Kunskap om standarder och riktlinjer inom området som till exempel ISA/IEC 62443
Flerårig erfarenhet av industriell automation (PLC/HMI/SCADA).
Kontaktuppgifter och ansökanVi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär med attraktiva förmånerAnsök via länken nedan med CV senast 2026-08-30 och urval sker löpande. Var medveten om att utdrag ur belastningsregistret, alkohol-och drogtester samt personlighetstester är en del av vår rekryteringsprocess. Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare Angelina Nilsson, angelina.nilsson@nkt.com
Vänligen notera att vi med anledning av GDPR inte kan ta emot några ansökningar via e-post.Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommarperioden.
Be a Connector of the green tomorrow! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6574-44282118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 23 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
9985998