Östra skolan söker Lärare mot fritidshem
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Falun Visa alla förskollärarjobb i Falun
2026-07-01
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er).
Östra skolan är Falu kommuns mest centrala F-6 skola och beräknas ha cirka 250 elever inför läsåret 2026/2027. Skolan ligger mitt i Falun med närhet till Lugnetområdet och en mycket fin skolgård. Vi har goda elevresultat, vilket är ett kvitto på systematiskt och gott pedagogiskt arbete från alla som arbetar på skolan. Tillsammans arbetar vi för ett gott arbetsklimat vilket leder till en trygg skolgång för de elever som kommer hit och vi värdesätter en god dialog med vårdnadshavare. Vi är även stolta deltagare i RF/SISU Dalarnas Rörelsesatsning i skolan. Vi behöver nu komplettera vår verksamhet med fler engagerade medarbetare.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och bidra till att utveckla fritidshemmet vidare. Du kommer att ingå i ett arbetsteam där du förväntas arbeta utifrån teamets målsättningar, samt planera och bedriva undervisning i fritidshemmet.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare i fritidshem kommer du att arbeta med elever under skoldagen samt på fritidshemmet. I arbetet ingår undervisning, rastaktiviteter, planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. Genom ett tydligt pedagogiskt upplägg skapar du en stimulerande och trygg miljö för eleverna före, under och efter skoldagen.
Förutom undervisning ingår andra på skolan förekommande arbetsuppgifter, exempelvis öppning och stängning av fritids, kontakter med vårdnadshavare, samverkan med kollegor. Du förväntas bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Legitimerad lärare mot arbete i fritidshem eller motsvarande erfarenhet
Behärska det svenska språket i både tal och skrift Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du arbetar lösningsfokuserat och visar ett starkt engagemang för elevers utveckling. Genom att vara relationsskapande, tydlig, lugn och trygg skapar du stabilitet även i pressade situationer. Du tar initiativ och driver aktiviteter och projekt när andra tvekar, och du kommunicerar öppet genom att hantera frågor och utmaningar direkt. Du har god självkännedom, är medveten om både styrkor och utvecklingsområden och är mottaglig för kollegialt stöd när det behövs.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av att planera, strukturera och genomföra undervisning och aktiviteter i enlighet med skolans och fritidshemmets läroplan, med fokus på att skapa en trygg och lärandemiljö för eleverna.
God kunskap om extra anpassningar och inkluderande arbetssätt
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och arbete med barn inom NPF-spektrumet.
Flerspråkighet
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer att efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Arbetsplatsombud Sveriges lärare
Helena Thunström helena.thunstrom@falun.se Jobbnummer
9986308