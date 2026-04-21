Ostp Sweden Ab Söker Svetsare
Experis AB / Svetsarjobb / Örnsköldsvik Visa alla svetsarjobb i Örnsköldsvik
2026-04-21
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
För att kunna möta våra kunders efterfrågan på våra produkter söker vi nu ytterligare tre Manuell svetsare till vår produktion i Örnsköldsvik city.
OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria processrör och rördelar. Vi har tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda och ägs av Tubinoxia och Outokumpu. I Örnsköldsvik arbetar ca 150 personer fördelat på två fabriker. Örnsköldsvik har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker erfarna Manuell svetsare som har vana att jobba i materialet rostfritt stål och som vill ansluta sig till vårt team på OSTP. Som svetsare på OSTP kommer du i huvudsak att arbeta med manuell svetsning såsom TIG, MMA, MIG/MAG. Förutom svetsning måste du kunna läsa och förstå ritningar, då vi tillverkar vissa produkter efter ritning.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning i grunden och som har lång erfarenhet av manuell svetsning sedan tidigare. Vidare är du en positiv person som har lätt för att samarbeta med andra och som bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen. Som person är du händig, snabb, och noggrann. Du är kvalitetsmedveten och har ett stort intresse för problemlösning samt ständiga förbättringar. Är du den vi söker väntar ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter och intressanta arbetsuppgifter.
Kontaktperson för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar OSTP med Jefferson Wells. Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Mats Andersson, 070-854 30 42 eller via mejl, mats.andersson@jeffersonwells.se
Urval och intervjuer sker löpande och du är varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Viktoriaesplanaden 10, 891 62 Örnsköldsvik
)
891 62 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Ostp Sweden AB Kontakt
Mats Andersson Mats.Andersson@jeffersonwells.se 0708543042 Jobbnummer
9866702