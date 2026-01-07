Österling Bygg söker platschef!
2026-01-07
Österling Bygg fortsätter att växa och söker nu en platschef som vill vara med och utveckla våra projekt från Mälardalen till norra Dalarna. Här får du leda och förbättra produktionen tillsammans med ett engagerat team i en jordnära och ambitiös organisation.
Om rollen
Som platschef hos oss får du en nyckelroll där du leder, planerar och ansvarar för produktionen i tilldelade projekt. Du driver projekten framåt och säkerställer att de når förväntade resultat gällande kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och tider.
I det dagliga arbetet samarbetar du nära våra entreprenadingenjörer och arbetschefer kring prognosarbete, bemanningsplanering och framtagande och bevakning av arbetsberedningar. Tillsammans med dina medarbetare ute i produktionen skapar du en miljö där ni kontinuerligt utvecklar produktionen, förbättrar arbetssätt och identifierar nya möjligheter för vidare utveckling.
Rollen innebär även att du tar ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och samordning enligt BAS-U, följer upp och upprättar arbetsmiljöplaner samt säkerställer att risker, möjligheter och åtgärder hanteras systematiskt. Du ansvarar för rapportering till myndigheter, skyddsombud och KMA-funktion internt vid allvarlig skada och tillbud.
Utöver detta arbetar du aktivt i våra verksamhets- och affärssystem, följer upp tidsplaner och ekonomiska avvikelser, ansvarar för materialinköp och rapporterar potentiella kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöavvikelser. Du medverkar även i projekteringen för att säkerställa riskminimering av produkten innan produktion.
Om dig
Vi önskar att du som söker har en relevant utbildning inom bygg och anläggning, alternativt erfarenhet som på annat sätt gett dig motsvarande kompetens. Du bör ha grundläggande kunskap i entreprenadjuridik, utbildning i BAS-U/BAS-P samt BAM.
Det viktigaste är inte antal år i liknande roll utan att din bakgrund gör att du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljö, riskhantering, säkerhetsfrågor och ger dig en stabil grund för att ta ansvar i komplexa projekt.
Du är en trygg och tydlig ledare med erfarenhet av att leda team och driva produktion. Du har ett coachande ledarskap som skapar engagemang, delaktighet och en miljö där medarbetare utvecklas och tar ansvar. Du kommunicerar klart och strukturerat, är relationsskapande och har lätt för att få grupper att samverka mot gemensamma mål.
Du är van att arbeta i en snabbrörlig organisation med korta beslutsvägar, vilket ställer krav på din flexibilitet och förmåga att prioritera. Ansvarstagande är en självklar del av din personlighet, både vad gäller säkerhet, kvalitet och ekonomisk medvetenhet.
Du trivs med att kombinera planering, uppföljning och närvaro i produktionen. Du är handlingskraftig, lösningsorienterad och uppskattar ordning och reda i processer och dokumentation. Du har god datavana och känner dig bekväm med digitala verktyg och system. Våra projekt finns över hela Mälardalen, från Stockholm till Sälen och ställer krav på att du kan resa och arbeta på olika platser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda större byggprojekt, inklusive ROT-projekt med komplexa produktionsförutsättningar samt om du har arbetat i samverkans- eller partneringprojekt där krav på transparens, struktur och tidig riskhantering är särskilt höga.
Om oss
På Österling Bygg AB bygger vi mer än bara hus, vi bygger långsiktiga relationer, trygghet och arbetsglädje. Sedan starten 1993 har vi vuxit till omkring 100 medarbetare i Hedemora, Norberg, Borlänge, Sälen och Örebro. Våra värderingar byggkvalitet, engagemang, gemenskap och trygghet, är inte bara ord, de är det som genomsyrar vårt sätt att arbeta varje dag.
Här blir du en del av ett lag där man ser och stöttar varandra, där din kompetens värdesätts och där du ges möjlighet att utvecklas i den riktning du själv vill.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där gemenskapen är stark och atmosfären familjär, med korta beslutsvägar som gör att du snabbt ser resultat av ditt arbete. Här finns både ansvar och möjligheter att utvecklas, oavsett om du vill växa in i en annan roll, fördjupa dig i kalkyl och ekonomi eller bredda dig inom byggprocessen.
Vi tror på balans mellan arbete och privatliv, på omtanke och trivsel i vardagen, och på att en arbetsplats ska vara en plats där du känner dig trygg och inspirerad. Ambitionen är hög, men kulturen är jordnära. Hos oss möts driv och utveckling av en genuin omtanke vilket gör att många väljer att stanna länge.
Vårt huvudkontor finns i Hedemora, men du utgår från hemmet och arbetar främst ute på våra projekt runt om i Mälardalen/Dalarna.
Sista ansökningsdag 18 januari
Sista ansökningsdag 18 januari

I denna rekrytering samarbetar vi med Boss Business Partner, vid frågor kontakta rekryteringskonsult Sofia Wester, 0739344394 sofia@bossbp.se
