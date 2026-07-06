Österlensommar

Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-07-06


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Finnes: Sommarvik två veckor 30-31 för kvinnlig assistent med god erfarenhet, träningsintresse och rätt kemi på vackra Österlen.
Till ryggmärgskadad aktiv kvinna med sommarhus i Simrishamns kommun.
Vi ordnar resa och boende.
Du är flexibel med tider under perioden men arbetar minst heltid.
Vi ordnar och bekostar boende, resa t&r från din hemort.
Traktamente utgår om du är boende på annan ort.
Berätta kort i kommentarsfältet om dig själv och bästa kontaktväg - så berättar vi mer om uppdraget via assistansbolaget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
Simrishamn (visa karta)
272 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stil assistans

Jobbnummer
9994010

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