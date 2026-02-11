Ösby gruppbostäder söker två stödpedagoger
Värmdö Kommun / Behandlingsassistentjobb / Värmdö Visa alla behandlingsassistentjobb i Värmdö
2026-02-11
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vi söker nu två stödpedagoger till Ösby gruppbostäder.
Här arbetar vi för att varje boende ska ha en trygg vardag med möjlighet till utveckling, delaktighet och meningsfull sysselsättning. Arbetet formas utifrån de boendes behov, intressen och förutsättningar, och vi satsar på att utveckla vårt pedagogiska arbete med AKK och digitala verktyg.
Vi erbjuder ett stimulerande och meningsfullt arbete i ett team som arbetar för trygghet, utveckling och delaktighet. Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att påverka och utveckla vardagen för våra boende på Ösby gruppbostäderPubliceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som stödpedagog hos oss blir du en central del i de boendes vardag. Arbetet innebär bland annat:
Närhet till de boende
Ge stöd och service utifrån individuella behov, önskemål och förutsättningar. Stödja de boende att skapa en aktiv, trygg och meningsfull vardag. Använda tydliggörande pedagogik och individanpassade strategier för att stärka självständighet.
Pedagogiskt utvecklingsarbete
Driva och utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med enhetschef, samordnare och kollegor. Genomföra kartläggningar, planeringar och följa upp insatser. Implementera och kvalitetssäkra metoder kopplade till AKK, TAKK, anpassad MI och andra evidensbaserade arbetssätt.
Teamarbete och ansvarstagande
Arbeta nära kollegor i ett team där kommunikation, trygghet och delaktighet är centralt. Dokumentera enligt riktlinjer och bidra till strukturerad uppföljning. Stötta kollegor med genomförandeplaner och social journalföring. Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt verksamhetens rutiner. Tjänsten innebär dag-, kvälls- och varannan helgtjänst. Under helger har du ett arbetsledande ansvar för gruppbostäderna.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
- YH-utbildning som stödpedagog eller minst 60 hp inom pedagogik.
- Erfarenhet av att arbeta som stödpedagog inom LSS, exempelvis i särskilda boenden, daglig verksamhet eller korttid.
- Kunskap och erfarenhet av AKK/TAKK, autism, NPF, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
- God struktur- och dokumentationsförmåga.
- Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
- Nyfikenhet och driv att utveckla arbetet samt stärka de boendes självständighet.
Dina personliga egenskaper
Integritet
Relationsskapande
Empatisk förmåga
Specialistkunskap
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Boende LSS Ösby Kontakt
Carin Johammar 08-57047735 Jobbnummer
9737635