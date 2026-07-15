Ortoptist till Ögonkliniken Halland, Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-07-15
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Vi söker en ortoptist till vår ögonmottagning i Halmstad. Har du precis som vi, patienten och ögat i fokus? Sök tjänsten hos oss!
Det här erbjuder vi dig
Vill du arbeta i en verksamhet där du gör skillnad varje dag för både barn och vuxna patienter? På Ögonkliniken Halland får du möjlighet att använda och utveckla din specialistkompetens i en verksamhet med hög medicinsk kvalitet, engagerade kollegor och stort patientfokus.
Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete där du blir en viktig del i vår fortsatta utveckling. Hos oss får du arbeta nära andra professioner och bidra till att patienter får rätt vård i rätt tid. Behovet av ortoptistkompetens är en viktig del av klinikens uppdrag och spelar en central roll i vården av patienter med skelning, samsynsproblem och dubbelseende.
Om arbetsplatsen
Ögonkliniken Halland har mottagningsverksamhet i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Vi har öppet måndag till fredag och håller stängt på röda dagar. Med cirka 85 medarbetare på kliniken arbetar vi tillsammans för att ge bästa möjliga specialiserade ögonsjukvården till Hallands patienter.
Vi arbetar i team med flera olika professioner för att erbjuda en trygg, tillgänglig och personcentrerad vård. Vi värdesätter samarbete, delaktighet och ständigt utvecklingsarbete. Hos oss möter du patienter i alla åldrar och får möjlighet att bidra med din specialistkunskap i en verksamhet där kvalitet och patientnytta står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som ortoptist arbetar du självständigt med utredning, bedömning, behandling och uppföljning av patienter med:
Skelning
Dubbelseende
Amblyopi
Samsynsproblematik
Du ansvarar för egna patientbesök och samarbetar nära läkare, sjuksköterskor, optiker, undersköterskor och medicinska sekreterare på kliniken. Arbetet omfattar både barn och vuxna patienter och ger möjlighet till stor variation och självständighet. I Halmstad utför vi ROP-undersökningar samt bedriver skelningskirugi.
Du förväntas även bidra till verksamhetens utveckling och till att skapa goda patientmöten med hög kvalitet och patientsäkerhet.Kvalifikationer
Du är en driven och engagerad legitimerad ortoptist som gärna lär nytt och bidrar med nya idéer. För att lyckas i rollen som ortoptist har du förmåga att organisera ditt arbete och anpassa dig till förändrade omständigheter i samarbete med övriga kollegor på kliniken. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom specialiserad ögonsjukvård, men vi välkomnar även dig som är nyutbildad.
Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett kompetent och engagerat team där din specialistkunskap gör skillnad för patienter varje dag. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till Ögonkliniken Halland.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
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301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Avdelningschef
Sofie Wennerholm-Kokot 035-134146 Jobbnummer
10003741