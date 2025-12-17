Ortopedskotekniker
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Tycker du det låter spännande att kombinera vårdyrket med skapande av ortopedtekniska hjälpmedel så som inlägg och skoanpassning? Då kanske rollen Ortopedskotekniker passar dig! Detta är en yrkesroll som specialiserar sig på fotens biomekanik och arbetar med utforma inlägg och anpassa skor utifrån patientens behov.Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Ortopedteknik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i uppdrag att förskriva och tillverka ortopedtekniska hjälpmedel till patienter i Göteborgsregionen. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt och tillverkar många olika typer av ortoser och proteser. Enheten har cirka 55 anställda och huvudenheten finns på Falkenbergsgatan 3, där även tillverkning är förlagd. Vi bemannar dagligen sjukhusen i Storgöteborg, arbetar tvärprofessionellt och ingår i flera teamverksamheter.
Utöver klinisk verksamhet har enheten också ett uppdrag att bidra till forskning och utveckling inom fältet. Exempelvis pågår ett stort projekt inom implementering av 3D-teknik för tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra både vård och verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som Ortopedskotekniker arbetar du kliniskt med att utifrån ortopedtekniska metoder ta fram underlag för tillverkning av individanpassade hjälpmedel för olika typer av fotproblematik. Utifrån patientens anamnes samt undersökning av anatomi och gånganalys tar du tillsammans med andra yrkesgrupper fram en specifikation för specialanpassat hjälpmedel. Vi arbetar med olika metoder, så som scanning, fotavtryck, gipsavgjutningar och anpassning av prefabricerade hjälpmedel och skor.
På Ortopedteknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får du möjlighet att arbeta i en professionell miljö, delta i tvärprofessionell vård av patienter med komplexa behov och bidra med lösningar för att utveckla ortopedteknisk vård. Huvuddelen av arbetet sker på enheten på Falkenbergsgatan 3 och ibland på något av de tre sjukhusen i Göteborg.
Forskning, innovation och utveckling är en del av arbetet för att uppfylla Sahlgrenska Universitetssjukhusets övergripande mål att vara ett ledande universitetssjukhus och skapa värde för patienterna. Det finns möjlighet att söka forsknings- och utvecklingsmedel på Sahlgrenska och i regionen och vi uppmuntrar drivkraft att kombinera forskning och utveckling med kliniskt arbete.
Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Du har en vårdutbildning som bas, har vana av att möta patienter och tidigare erfarenhet av arbete med ortopedtekniska hjälpmedel. Troligen är du utbildad ortopedskotekniker, legitimerad fysioterapeut, legitimerad arbetsterapeut, podiater, fotterapeut eller ortopedtekniker. Tidigare erfarenhet av arbete med skor och/eller inlägg är meriterande. Då vi arbetar i flera olika system krävs att du kan hantera digitala verktyg.
Du är en serviceinriktad person, som tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har förmåga att hantera olika typer av människor och är en trygg och stabil person. Du är också lyhörd och arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du har intresse av att medverka i förbättringsarbete och är drivande i att förbättra såväl verksamheten som din egen kompetens.
Tjänsten kräver samarbete med andra roller på enheten, bland annat ortopedingenjörer, ortopedtekniker, fysioterapeuter och administrativ personal.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
