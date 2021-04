Ortopedkliniken söker medicinsk sekreterare till Växjö! - Region Kronoberg, Sjukhusvård - Administratörsjobb i Växjö

Region Kronoberg, Sjukhusvård / Administratörsjobb / Växjö2021-04-08I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".'Är du en medicinsk sekreterare som vill ha ett intressant arbete och utvecklas i din yrkesroll? Är du nyfiken på den medicinska administrationen? Tycker du att det är viktigt med arbetskamrater som trivs och har roligt ihop? Välkommen att söka till oss!Variation, spännande arbetsuppgifter, möjlighet att styra sina arbetsuppgifter, lösningsfokus och teamarbete det är så våra medicinska sekreterare beskriver sitt viktiga arbete i Region Kronoberg. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas som person och inom din profession.Ortopedkliniken bedriver specialistvård i Växjö och Ljungby. Inom ortopedkliniken i Växjö arbetar de medicinska sekreterare med vårdadministration inom ortopedkliniken och akutgeriatriska kliniken.Vi är i dagsläget är 14 medarbetare med varierande arbetsuppgifter. Vi servar ortopedkliniken i Växjö med ortopedmottagning och avdelning 19 samt akutgeriatriska kliniken med avdelning 13 och geriatrisk mottagning.Vi är måna om din fysiska och psykiska arbetsmiljö och erbjuder dig en ergonomiskt utformad arbetsplats och trevliga kollegor som skapar en god gemenskap. Som nyanställd får du handledare som ger dig introduktion i arbetet och finns som ett stöd för dig. Några av oss arbetar delvis på distans.2021-04-08Sekreterargruppen har tillsammans uppdraget att möta klinikernas behov av vårddokumentation och administrativt stöd. Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller bland annat journalskrivning, remisshantering, tidbokning, telefonservice, hantering av kvalitetsregister samt diagnoskodning, på både mottagning och vårdavdelning. Har du intresse för att ta ett större ansvar, för att utveckla och arbeta med andra administrativa uppgifter ges du möjlighet hos oss. Vi erbjuder dig personlig utveckling utifrån din ambition och erfarenhet. Vad brinner du för?Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör/ läkarsekreterare och har goda kunskaper inom IT och i svenska språket. Du ser utvecklingsarbete som en naturlig del i vardagen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i Cambio Cosmic och utbildning i diagnosklassificering, men det är inget krav.Du har en betydelsefull roll hos oss. Eftersom arbetet innebär mycket kontakter med patienter, andra enheter och yrkeskategorier, värderar vi att du har ett gott bemötande, god kommunikativ förmåga och kan ge god service. Du behöver vara öppen för utmaningar, flexibel, kunna koordinera, ha en blick för detaljer och lösa oförutsedda händelser.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTFrågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.Rekryteringen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Region Kronoberg, Sjukhusvård5679321