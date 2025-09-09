Ortopedingenjörer till Ottobock Care
2025-09-09
Är du utbildad Ortopedingenjör och redo för en ny utmaning? Vill du arbeta på en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter? Vill du ha ett roligt och meningsfullt arbete och vara en del av ett dedikerat team som hjälper människor till ett rörligare liv?
Vi söker två Ortopedingenjörer - Välkommen till Ottobock Care!
Ottobock Care är en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter med kliniker på 20 orter runt om i Sverige, och tillsammans med Ottobock är vi en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv och oavsett var du hittar oss, delar vi samma mission: Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.
På Ottobock Care i Gävle jobbar just nu 16 personer varav 10 patienthandläggare i olika roller. Vi bedriver verksamhet på Gävle Sjukhus och har även en närverkstad i Hudiksvall på Hudiksvalls Sjukhus. Vi är delaktiga i flera multidisciplinära team och har ett bra samarbete med bl.a. barnhabiliteringen, diabetesteamet, ortopeden. Vi är ett starkt team som präglas av bra sammanhållning och ett glatt humör.Om tjänsten
Som Leg. Ortopedingenjör kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara patientmottagning med utprovning av samtliga typer av ortopedtekniska hjälpmedel. Du blir delaktig i utveckla vår verksamhet som kan vara allt från vårt sortiment till att förbättra våra processer. I din roll ingår att samverka med övrig vårdpersonal inom regionen och du kommer även att delta i vår jourverksamhet gentemot sjukhuset.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som präglas av djup kunskap och hög yrkesstolthet. Du kommer att ha en nyckelroll och ingå i ett engagerat och kompetent team med där samarbete och kunskapsutbyte står i centrum och vars arbete syftar till att öka livskvaliteten hos människor genom att förbättra deras rörlighet och självständighet.
På Ottobock Care i Gävle får du arbeta brett med alla typer av hjälpmedel men även möjlighet att nischa dig mot vissa inom vissa områden. Vid behov kommer du få stöttning av våra medarbetare, där många har lång erfarenhet i branschen.
Vi erbjuder
Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Gävle. Arbetstider enligt schema, dagtid. Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du erbjuds ett gediget förmånspaket som bland annat innebär en årlig bonus enligt vår bonuspolicy, friskvårdsbidrag, personalrabatter på befintliga produkter inom företaget och semesterrätt enligt vår lokala semestertrappa. Är du nyutexaminerad från Ortopedingenjörsprogrammet får du möjlighet att delta i ett 2-årigt traineeprogram hos oss. Som ortopedingenjör hos oss kan du även söka en plats till ett av våra komptensteam.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad Leg. ortopedingenjör. Legitimation och examen från ortopedingenjörsprogrammet i Jönköping eller likvärdigt är ett krav för att ansökan skall behandlas. Undantag gäller dig som är nyutexaminerad och ännu inte fått legitimation från Socialstyrelsen. Erfarenhet av arbete som ortopedingenjör är meriterande. Du har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Du har lätt för att visa förståelse för andra och du kan sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. I ditt arbete tar du självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, driver på dina egna processer och ser till att slutföra dem. Du ser möjligheter i förändring och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och snabbt ändra ditt förhållningssätt. Du arbetar proaktivt, självständigt och omsätter idéer till praktisk handling. Du kommer med idéer och nya infallsvinklar i arbetsrelaterade frågor som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2025-12-31.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Verksamhetschef Andreas Carlsson, andreas.carlsson@aktivortopedteknik.se
Urvalsprocessen sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ovan datum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.ottobockcare.se
www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
Ersättning
