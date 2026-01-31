Ortopedingenjör till Ottobock Care
Ottobock Care är en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter med kliniker på 20 orter runt om i Sverige, och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv och oavsett var du hittar oss, delar vi samma mission: Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.
I Östersund är vi idag 11 medarbetare. Ottobock Care i Östersund har totalentreprenad på ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel inom Region Jämtland Härjedalen. Vi arbetar idag med alla förekommande typer av ortopedtekniska hjälpmedel och arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga sjukvården, bl.a. genom teamsamverkan. Vi har höga ambitioner att profilera oss inom ortopedtekniken och att fortsätta förädla vår verksamhet.Om tjänsten
Som Leg. Ortopedingenjör hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor för att öka livskvaliteten hos människor med skador/funktionsbortfall genom att förbättra deras rörlighet och självständighet. Vi arbetar med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel, från ortopediska skor och inlägg till ortoser och proteser. Basen för vår verksamhet är den samverkan med övrig vårdpersonal och det teamarbete som bedrivs inom barn/vuxenhabilitering, protesmottagning, fot och fotledsskador och diabetesteam för fotsårsbehandling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i en miljö präglad av kunskap och hög yrkesstolthet. Introduktion, upplärning och arbetsuppgifter kommer anpassas utifrån din kunskap och din tidigare erfarenhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Östersund. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstider enligt schema, dagtid. Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du erbjuds ett gediget förmånspaket som bland annat innebär en årlig bonus enligt vår bonuspolicy, friskvårdsbidrag, personalrabatter på befintliga produkter inom företaget och semesterrätt enligt vår lokala semestertrappa. Är du nyutexaminerad från Ortopedingenjörsprogrammet får du möjlighet att delta i ett 2-årigt introduktionsprogram hos oss. Som ortopedingenjör hos oss kan du även söka en plats till ett av våra kompetensteam.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad Leg. ortopedingenjör. Legitimation och examen från ortopedingenjörsprogrammet i Jönköping eller likvärdigt är ett krav för att ansökan skall behandlas. Undantag gäller dig som är nyutexaminerad och ännu inte fått legitimation från Socialstyrelsen. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av kliniskt arbete inom det ortopedtekniska området. Övriga krav som ställs på dig är god datorvana och en medvetenhet om de regler och föreskrifter som gäller vid hantering av patienter inom sjukvården. Du behärskar svenska flytande i såväl tal som skrift och du hanterar engelska på en god nivå.
Ett professionellt bemötande mot kund, leverantör och samarbetspartners är en självklarhet för dig i din yrkesroll. Du tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, driver på dina egna processer och ser till att slutföra dem. I samarbete med andra bidrar du med kunskap och erfarenhet samtidigt som du är lyhörd och respektfull och ser till gruppens bästa. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete samtidigt som du håller deadlines. Samtidigt har du lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och kan snabbt ändra ditt förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändring. Har du dessutom kännedom om den lokala marknaden, är glad, positiv och vill bidra till att förbättra vår verksamhet och människors liv så är du varmt välkommen.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31.
Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta verksamhetschef Ulf Lindström, tel. 070-3439553 eller på mailadressen ovan.
Urvalsprocessen sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ovan datum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.ottobockcare.se
| www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
Vi genomför standardiserade och likvärdiga rekryteringsprocesser. Alla sökande bedöms rättvist utan hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller någon annan egenskap som skyddas av tillämplig lag.
