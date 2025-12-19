Ortopedingenjör till Ottobock Care
Är du utbildad Ortopedingenjör och redo för en ny utmaning? Vill du arbeta på en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter? Vill du ha ett roligt och meningsfullt arbete och vara en del av ett dedikerat team som hjälper människor till ett rörligare liv?
Vi söker en Ortopedingenjör - Välkommen till Ottobock Care!
Om ossOttobock Care är en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter med kliniker på 20 orter runt om i Sverige, och tillsammans med Ottobock är vi en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv och oavsett var du hittar oss, delar vi samma mission: Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.
Från och med 1 mars -26 tar Ottobock Care över verksamheterna i Jönköpings län, där drivs idag verksamhet på samtliga tre sjukhus: Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt Värnamo sjukhus. Det är en stor region som jobbar i många teamverksamheter tillsammans med regionen för att förse patienterna med den bästa lösningen. Vi söker nu en Ortopedingenjör till region Jönköping som i dagsläget består av 38 medarbetare.
Om tjänstenSom Ortopedingenjör kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara patientmottagning med utprovning av samtliga typer av ortopedtekniska hjälpmedel. Du blir delaktig i utveckla vår verksamhet som kan vara allt från vårt sortiment till att förbättra våra processer. I din roll ingår att samverka med övrig vårdpersonal inom regionen och du kommer även att delta i vår jourverksamhet gentemot sjukhuset.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som präglas av djup kunskap och hög yrkesstolthet. Du kommer att ha en nyckelroll och ingå i ett engagerat och kompetent team med där samarbete och kunskapsutbyte står i centrum och vars arbete syftar till att öka livskvaliteten hos människor genom att förbättra deras rörlighet och självständighet.
Vi jobbar med alla typer av hjälpmedel för patienterna i Region Jönköping, allt ifrån scapula och scolioskorsetter till arm och benproteser och vi har en lång erfarenhet att jobba med scanning.
Vi erbjuderAnställningen är en tillsvidareanställning med placering i Jönköping. Arbetstider enligt schema, dagtid. Tillträde till tjänsten är tidigast från och med 1 mars -26. Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor i tjänsten förekommer och planeras i schema efter behov.
Du erbjuds ett gediget förmånspaket som bland annat innebär en årlig bonus enligt vår bonuspolicy, friskvårdsbidrag, personalrabatter på befintliga produkter inom företaget och semesterrätt enligt vår lokala semestertrappa. Är du nyutexaminerad från Ortopedingenjörsprogrammet får du möjlighet att delta i ett 2-årigt traineeprogram hos oss. Som ortopedingenjör hos oss kan du även söka en plats till ett av våra komptensteam.
Om digVi söker dig som är utbildad Ortopedingenjör. Legitimation och examen från ortopedingenjörsprogrammet i Jönköping eller likvärdigt är ett krav för att ansökan skall behandlas. Undantag gäller dig som är nyutexaminerad och ännu inte fått legitimation från Socialstyrelsen. Erfarenhet av arbete som ortopedingenjör är meriterande. Du har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Som person tar du självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, driver på dina egna processer och ser till att slutföra dem. Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du har ett gott omdöme under tidspress. Du har även förmågan att visa förståelse och sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor samt att du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och kan snabbt ändra ditt förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändring.
AnsökanSista ansökningsdag 2026-01-31.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Ki Berglund, Regionchef, ki.berglund@ottobockcare.se
Urvalsprocessen sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ovan datum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.ottobockcare.se
| www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
