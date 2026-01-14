Ortopedingenjör inriktning protes | ForMotion Växjö
Össur Nordic AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Växjö Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Växjö
2026-01-14
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Össur Nordic AB i Växjö
, Ljungby
, Eksjö
, Kalmar
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?
Vi söker nu en Ortopedingenjör till ForMotion i Växjö/Ljungby. Vi tillhör Region Kronoberg som i dagsläget består av totalt cirka 16 medarbetare. Genom vårt avtal med Region Kronoberg förser vi länets invånare med ortopedteknisk service. På kliniken i Växjö driver vi även butiksverksamhet som riktar sig mot den växande privatfinansierade vården där vi erbjuder skor, inlägg och ortoser.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som ortopedingenjör kommer du att hjälpa patienter med analys, anpassning och förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel med inriktning mot proteser. Gemensamt för alla våra enheter i regionen är att ortopedteknisk vård bedrivs i nära samarbete med den specialiserade vården och primärvården. I patientarbetet kommer du att ingå i team med läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Du erbjuds ett omväxlande arbete där användningen av moderna tekniska och kliniska metoder genomsyrar det dagliga arbetet.
Vem du är
Utbildad ortopedingenjör
Språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
God datorvana
Det är meriterande ifall du har erfarenhet av att arbeta kliniskt med patienter
Som person ser vi gärna att du är kommunikativ, serviceinriktad och flexibel. Vi ser också gärna att du är självgående, strukturerad och noggrann i ditt arbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om samarbete, variation, har ett intresse för digital teknik och gillar att arbeta i en miljö som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal samt kollektivavtalad tjänstepension. Du kommer att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Vi använder oss till stor del av digitala arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder kontinuerlig utbildning och personlig utveckling. Vi erbjuder kliniskt utvecklingsprogram för både nyutexaminerade ortopedingenjörer och för dig med annan vårdutbildning som vill jobba kliniskt med patienter. Du kommer att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
Anställningen
Heltid, tillsvidare. 6 månaders prövotid tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal.
Vid eventuella frågor om tjänsten vänligen kontakta Klinikchef Örjan Alering orjan.alering@formotion.com Så ansöker du
Klicka på "Ansök" och följ instruktionerna.
ForMotion Ortopedteknik är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i åtta regioner och med cirka 320 medarbetare. Vi har som vision att vara möjliggöra ett liv utan begränsningar för våra patienter. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Össur Nordic AB
(org.nr 556483-4173)
Västra Esplanaden 9B (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
ForMotion Växjö Jobbnummer
9683019