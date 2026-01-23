Ortopedingenjör | ForMotion Gotland
2026-01-23
Life at ForMotion - Feel Good, Grow and Be Inspired
Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?
Nu finns chansen att söka sig till en av Sveriges vackraste platser
Vi söker nu en Ortopedingenjör till vår klinik i Visby med ett härligt team bestående av 5 medarbetare. På kliniken bedriver vi ortopedteknisk vård genom avtalet med regionen men har även en butiksverksamhet med försäljning av bland annat skor, inlägg och ortoser som riktar sig mot den växande privatfinansierade vården.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att möta patienter och förse dem med ortopedtekniska hjälpmedel. Som ortopedingenjör på Gotland får du möjlighet att arbeta med både ortoser, skor, inlägg och proteser samt delta i våra team och jourverksamhet gentemot sjukhuset. Gotland har en väletablerad habiliteringsverksamhet (barn och vuxen), där du kommer att ingå tillsammans med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Vi har även ett nära samarbete med diabetesfotmottagningen som träffas en gång i månaden, i teamverksamhet. Vi arbetar löpande med att utveckla vår verksamhet. Det kan vara allt från vårt sortiment till att förbättra våra processer, vilket du också kommer att vara delaktig i.
Vem vi söker
Utbildad Leg. Ortopedingenjör
God datorvana
Flytande språkkunskaper i svenska
Det är meriterande ifall du har erfarenhet av att arbeta kliniskt med patienter
Har B-körkort
Som person ser vi gärna att du är kommunikativ, serviceinriktad och flexibel. Vi ser också gärna att du är självgående, kreativ och noggrann i ditt arbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om samarbete, variation, har ett intresse för digital teknik och gillar att arbeta i en miljö som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal, kollektivavtalad tjänstepension samt tillämpning av individuell lönesättning. Du kommer att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Vi använder oss till stor del av digitala arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder kontinuerlig utbildning och personlig utveckling. Vi har dessutom ett utvecklingsprogram för nyutexaminerade ortopedingenjörer. Du kommer att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
För dig som flyttar till Gotland hjälper vi gärna till med boende.
Anställningen
Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders prövotid. Vi har kollektivavtal.
För mer information om tjänsten vänligen kontakta klinikchef Fredrik Enström 0730592557, fenstrom@teamolmed.se
ForMotion Ortopedteknik är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i åtta regioner och med cirka 320 medarbetare. Vi har som vision att vara möjliggöra ett liv utan begränsningar för våra patienter. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod. Så ansöker du
