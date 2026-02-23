Ortopedingenjör | ForMotion Barn&Ungdom Solna
Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?
Vi söker nu efter en Ortopedingenjör till vår klinik Barn & Ungdom i Solna som i dagsläget består av cirka 70 medarbetare. Vi är en högspecialiserad utvecklingsklinik för ortopedtekniska hjälpmedel till barn och unga vuxna och är en av de största klinikerna i landet.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som ortopedingenjör kommer du att ta emot och hjälpa barn & ungdomar med ortopedtekniska hjälpmedel. Du kommer att arbeta varierat från ax till limpa med flera olika typer av hjälpmedel, med störst fokus på specialanpassade ortoser. Vi har ett nära samarbete med behandlande team och vi har genom vårt stora upptagningsområde stor erfarenhet av ortoser för gång, stående, sittande såväl som förbättrad handfunktion. Vid förskrivning av gångortoser använder vi ett systematiskt arbetssätt vilket underlättas av vårt gånganalyssystem med två kameror och kraftplatta. Vi har även stor erfarenhet inom behandlande ortoser. Du kommer därmed att få möjlighet att lära dig ortoser inom hela det ortopedtekniska området, och ha ett tätt samarbete med ortopedläkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad ortopedingenjör. Det är meriterande ifall du har erfarenhet av att arbeta kliniskt som ortopedingenjör men det är inget krav. Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad, kommunikativ och flexibel. Vi ser också gärna att du är självgående, kreativ och noggrann i ditt arbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om samarbete, variation, har ett intresse för digital teknik och gillar att arbeta i en miljö som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal samt kollektivavtalad tjänstepension. Du kommer att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Vi använder oss till stor del av digitala arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder kontinuerlig utbildning och personlig utveckling. Vi erbjuder även ett utvecklingsprogram för nyutexaminerade ortopedingenjörer. Du kommer att arbeta tillsammans med ett tight och trevligt gäng kollegor i en verksamhet med korta beslutsvägar, där du får möjlighet att forma din egen arbetsdag. Du kommer att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
Anställningen
Heltid, tillsvidare. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal.
För mer information om tjänsten vänligen kontakta Hanna Steiman, hanna.steiman@formotion.com
Klicka på "Ansök" och följ instruktionerna.
ForMotion Ortopedteknik är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i åtta regioner och med cirka 320 medarbetare. Vi har som vision att vara möjliggöra ett liv utan begränsningar för våra patienter. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod.
