Ortopedin Avdelning 15/28 söker driven undersköterska
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-10-24
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du utbildad undersköterska och vill jobba tillsammans med oss för att nå våra mål? Vi söker två nya undersköterskekollegor att välkomna in i teamet! Ortopeden Sahlgrenska kan erbjuda dig som undersköterska en fantastisk arbetsplats där du kan utvecklas professionellt oavsett var du befinner dig i din karriär!
Ortopeden Sahlgrenska består av en 7-dygns vårdavdelning, dagvård samt Ortopedmottagningen som är öppen måndag till fredag.
Patienterna inom verksamheten är huvudsakligen vuxna som genomgår planerad ortopedisk rygg- och tumörkirurgi, men vi vårdar även barn och bedriver akutverksamhet vilket innebär att det är stor variation i arbetsuppgifter. Hos oss får du ett utvecklande, roligt och självständigt arbete som undersköterska! Du arbetar med pre- och postoperativ omvårdnad i ett tvärprofessionellt team.
Vad erbjuder vi?
Ortopeden Sahlgrenska kan erbjuda dig en arbetsplats där livslångt lärande och en hållbar arbetsmiljö står i fokus. Vi tror att om du som undersköterska får rätt förutsättningar och trivs på arbetet så kommer du bidra till god och säker vård för våra patienter och bidra till en god arbetsmiljö. Vi arbetar för ett välkomnande klimat och vill att det ska kännas bra för dig som är ny. Kompetensutveckling är något vi värdesätter högt på avdelningen och vi har därför kontinuerliga utbildningar och föreläsningar från olika yrkeskategorier.
Vi erbjuder dig:
individuellt anpassad introduktion och handledning
dag/kväll/helg-tjänstgöring på vårdavdelningen
storhelgsschema
karriärutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling
individuell lönesättning
öppet accepterande klimat
möjlighet till utbildningsbefattning (betald utbildning på arbetstid)
I ditt arbete som undersköterska ingår bland annat basal omvårdnad, såromläggningar, pre- och postoperativ omvårdnad, omvårdnadsdokumentation i Melior och provtagning.
Om dig
Du är utbildad undersköterska. Meriterande för tjänsten är tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska inom sjukhusvård, specialistutbildning med inriktning mot kirurgi, ortopedi eller barn samt handledarutbildning.
Vi tror att du är stabil och trygg i dig själv. Du har inga problem att själv planera, prioritera och vara flexibel när det behövs i ditt arbete. Du är patientfokuserad och visar omtanke i ditt bemötande med kollegor och anhöriga. Det är en självklarhet för dig att samverka i vårdteamet då du kommer i kontakt med olika yrkeskategorier. Du behöver också vara tydlig när du kommunicerar med kollegor och patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du komma och träffa oss och se vår fina arbetsplats kan du boka in ett besök med vårdenhetschef Matilda Erlandsson. Du kanske vill hospitera en förmiddag?
Vi kommer intervjua löpande under annonseringstiden, så tveka inte att söka tjänsten redan idag om du är nyfiken på ortopedi!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har att utvecklas tillsammans med oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gå in via länk: Karriärutvecklingsmodellen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
