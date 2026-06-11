Orkesterkoordinator
Göteborgs Universitet (GU) / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Göteborg Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Göteborg
2026-06-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Universitet (GU) i Göteborg
, Strömstad
, Bengtsfors
, Mariestad
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Högskolan för scen och musik är en del av den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Institutionen utbildar musiker i flera genrer, komponister, musikalartister, lärare i musik, dans och teater, operasångare, performance-artister och skådespelare och har drygt 600 studenter samt närmare 200 anställda. Vår unika ämnesbredd ger både studenter och medarbetare förutsättningar för ett bredare konstnärligt perspektiv och möjligheter att utforska nya arbetssätt och forskningsfält.
Tillsammans med vår systerinstitution, HDK-Valand, är vi Skandinaviens bredaste konstnärliga fakultet.
Vi söker nu en orkesterkoordinator.
Arbetsuppgifter
Övergripande arbetsuppgifter är att planera, koordinera och genomföra verksamheten inom större ensemblespel (opera, symfoniorkester, kammarorkester och repertoarclass). Koordinering innefattar planering och genomförande av respektive projekt i samverkan med befintliga orkesterkoordinatorer.
Du ska i samarbete med övrig personal särskilt arbeta med:
Planering av större ensembleprojekt i samråd med enhetschef, programansvarig, orkesterkoordinator och musikaliskt ansvarig för orkestermasterprogrammet. Detta innefattar även kontakt med dirigenter, solister, instrumentallärare och studenter.
Engagera gästande studenter (Nordplus och Erasmus)/frilansmusiker vid behov i samråd med befintlig orkesterkoordinator, enhetschef och internationell handläggare.
Samverka med teknisk personal kring projektens planering och genomförande.
Samverka med producent i samband med operaproduktioner.
Kvalifikationer
Du ska ha:
En konstnärlig bakgrund som musiker och erfarenhet av att arbeta professionellt i orkester och/eller större ensemble.
Erfarenhet av att ansvara för, såväl som att genomföra, större produktioner.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att självständigt lösa arbetsuppgifter på ett strukturerat och serviceinriktat sätt samt att bidra till en positiv gemensam arbetsplats. Du är lugn och pedagogisk i stressiga situationer. Du behöver ha lätt för att skapa kontakter och kommunicera både i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningstyp: Vikariat
Omfattning: 30% av heltid
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Placering: Högskolan för scen och musik
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Daniel Stighäll, enhetschef, på tel: 076-6186655 eller via email: mailto:daniel.stighall@hsm.gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Annakarin Nakchbandi, personaladministratör, på tel 031-7864010 eller via email: mailto:annakarin.nakchbandi@hsm.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-06-30
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9958664