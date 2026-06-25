Originalare - tryckeri, dekaler & stickers
Ride All Day AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2026-06-25
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Vi söker en originalare/grafisk designer som vill jobba nära produktion i ett litet men växande företag inom dekaler, stickers och motorcykelgrafik.
Vi sitter på Ringön i Göteborg med egen produktion och studio. Vi är ett hybridbolag med design, marknad och tryck under samma tak, med fokus på egna produkter snarare än traditionellt tryckeri och söker dig som är en tekniskt kompetent originalare snarare än grafisk designer.
Rollen
Rollen kan passa både junior och mer erfaren. Det viktigaste för oss är att du kan sätta dig in i våra arbetssätt, bli självgående och bidra i vardagen.
Arbetet är i huvudsak praktiskt originalarbete, till exempel:
Anpassa befintlig grafik till olika dekalkit och format
Justera filer för passform, placering och skärning
Säkerställa att filer är tryck- och produktionsklara
Arbeta nära produktion för att få rätt resultat
Vara införstådd att originalarbete sträcker sig över flera områden och varumärken men även B2B för övriga företaget
Det finns utrymme för kreativ input och förbättringar av arbetsflöden, men kärnan i rollen är att få original rätt och färdiga för produktion.
Förkunskap om specifika motorcykelmodeller är inget krav. Noggrannhet, förståelse för objekt och öga för detaljer är desto viktigare.
Vem vi söker
Du:
Är trygg i Adobe Illustrator och arbetar obehindrat i det dagligen
Har förståelse för tryckfärdiga original inkl teknisk tryckerikompetens före designkreativitet.
Är noggrann och tekniskt trygg
Fungerar bra i team och kan hantera flera uppgifter parallellt
Meriterande om du har vana för kundkommunikation och kan hantera dessa processer
Photoshop är meriterande. 3D, e-handel eller foto är plus, men inget krav. Motorintresse är trevligt men inte avgörande.
Hur vi jobbar
Vi är ett litet team med korta beslutsvägar. Det som tas fram ska fungera i produktion, inte bara se bra ut på skärm. Roller kan utvecklas över tid, men fokus är tryckframställning och kvalitet.
Första urval sker via portfolio, men ett utskickat digitalt arbetsprov i Adobe Illustrator är en viktig del av processen.
Praktiskt
Tillsvidareanställning med provanställning
Heltid, på plats i Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Se referensinformation samt inkludera portfolio
E-post: jobb@rideallday.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Originalare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ride All Day AB
(org.nr 556926-6165)
Manufakturgatan 23 (visa karta
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417 63 GÖTEBORG Jobbnummer
9979870