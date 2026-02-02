Örgryte församling söker komminister
Örgryte Pastorat / Prästjobb / Göteborg Visa alla prästjobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örgryte Pastorat i Göteborg Publiceringsdatum2026-02-02Beskrivning
Församlingen är en del av Örgryte pastorat och ligger centralt i östra Göteborg.
Här möts människor som söker, tvivlar, längtar och bekänner. Området präglas av många boende i åldrarna 20-40 år och ett växande antal barn och unga genom pågående bostadsbyggande.
Våra gudstjänster och verksamheter präglas av delaktighet och inkludering och vi strävar efter att vara en kyrka dit människor i alla åldrar vill komma för att finna livsmening, framtidshopp och tro.
I Örgryte församling arbetar präster, diakoner, musiker, pedagoger, vaktmästare och ideella i nära samarbete. Några av oss har varit här länge, andra är nya
tillsammans formar vi församlingens liv.Dina arbetsuppgifter
Som präst i Örgryte församling har du din huvudsakliga placering i Örgryte församlingshem och tjänstgör i församlingens tre kyrkor. Här möts människor i alla åldrar till gudstjänster, grupper och olika verksamheter.
Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att forma och utveckla församlingens arbete med vuxna. I uppdraget ingår att initiera, utveckla och leda undervisning, samtalsgrupper, retreater och pilgrimsvandringar.
Har du erfarenhet av, och glädje i, att skapa och hålla samman mötesplatser för fördjupande samtal om teologi, kultur och filosofi, liksom om aktuella och existentiella livsfrågor, ser vi dig som en mycket god kandidat för tjänsten.
Vi erbjuder en tjänst med stor frihet under ansvar, där du har goda möjligheter att forma innehåll och arbetssätt utifrån dina gåvor, erfarenheter och intressen.
Vi söker dig som
• har erfarenhet av bibelstudier, undervisning och andlig vägledning
• vill förvalta och utveckla gudstjänster, kyrkliga handlingar och undervisning
• trivs med att nätverka, arbeta i team och ser församlingen som en gemenskap där olika gåvor får bidra
• har erfarenhet från Ekumeniskt arbete tex inom Kompass
• är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/88". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örgryte Pastorat
(org.nr 252004-8774) Arbetsplats
Örgryte pastorat Kontakt
Jonathan Andersson jonathan.andersson@svenskakyrkan.se 031-7318305 Jobbnummer
9716153