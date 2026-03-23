Organist till Mora Församling
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Är du redo att axla rollen som organist i en framåtsträvande församling? Brinner du för att leda ett aktivt och varierande kör- och musikliv och utveckla det till nya höjder?
Mora församling erbjuder en inspirerande och trivsam arbetsplats med stort utrymme för egna initiativ.
Nu söker vi dig som är utbildad kyrkomusiker eller musikpedagog som vill vara med och leda och utveckla kör- och musiklivet i en församling med stort hjärta. Vi har tre distrikt; Mora, Sollerön/Venjan och Våmhus, som samverkar och stärker varandra. Där är även sjukhuskyrkan inkluderad.
Hos oss är den musikaliska verksamheten en given del av det gemensamma församlingslivet och rymmer såväl den klassiska repertoaren som nyare musik. Utrymme finns att utforska andra kreativa möjligheter och att utveckla vår lokala kultursamverkan.
Församlingen erbjuder
En arbetsmiljö som vill vara både kreativ och hållbar. Våra värdeord - trygghet och tillit - genomsyrar vårt arbete och här finns utrymme för både gemenskap och personlig utveckling. Vi erbjuder också ett utrymme för att vara flexibel i dina arbetsuppgifter och för kreativa och nytänkande idéer.
Mora församling vill erbjuda goda och trygga mötesplatser för tro och liv där människor kan växa. Vi jobbar kontinuerligt för att möta våra församlingsbor i alla åldrar utifrån behoven som finns och här är församlingsborna välkomna att vara delaktiga i att skapa nya mötesplatser. Friluftslivet är integrerat i vår verksamhet året om och i vårt gudstjänstliv finns plats för en mångfald av uttryck.
Mora församling vill vara en betydande samhällsaktör och en arbetsplats där vi verkar för en god arbetsmiljö, hållbarhet och existentiell hälsa. Både yttre och inre hållbarhet är viktiga för oss och något vi jobbar aktivt med.
I Mora församling har du möjlighet att göra skillnad i människors liv och bidra till ett inkluderande och levande församlingsliv. Mora och norra Dalarna erbjuder en fritid med närhet till både aktivitet och återhämtning, med stora natur-, kultur- och idrottsupplevelser året om.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.Arbetsuppgifter
I församlingen finns idag en gospelkör, friskvårdskör, kammarkör, barnkörer och flera kyrkokörer. Vi ser det som särskilt angeläget att tillsammans utveckla barn- och ungdomsmusiken i Mora distrikt.
Tillsammans med dina kollegor delar ni på tjänstgöringen vid våra gudstjänster och förrättningar. Du utformar och genomför musikgudstjänster och musikaliska program som kompletterar det ordinarie gudstjänstlivet, enskilt och ihop med dina musikerkollegor.
Som organist ingår särskilt ansvar för orgelundervisning och för instrumentvården i församlingen.
Det finns stor möjlighet att påverka innehållet i din tjänst och bidra till vår verksamhet med dina särskilda kompetenser och intressen. Har du intresse för ledarskap finns möjlighet att kombinera din tjänst med en roll som distriktschef i församlingen.
Din huvudsakliga placering är i Mora, men arbete sker i hela församlingen.Profil
Som organist har du en utbildning som kyrkomusiker på A-nivå.
Vi söker dig som är engagerad i att stärka både din egen och andras musikaliska utveckling. Du har ett stort engagemang för gudstjänstens sång och musik och har en musikalisk bredd, som innefattar både äldre och nyare musik för kyrkligt bruk. Du är självständig, tar egna initiativ och tycker att de sedvanliga kyrkomusikaliska uppgifterna är angelägna och roliga. Du är en god körledare som tycker om att stärka delaktigheten i musiken på olika sätt.
Krav för tjänsten är att du har goda språkkunskaper i svenska där du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Körkort är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Fackliga representanter är: KyrkA Sandra Kinley, sandra.kinley@kyrka.se
0240-66 90 23 och Vision Jimmy Sjögren, jimmy.sjogren@fv.vision.se
076-147 78 15, Sveriges Lärare , Erik Tinnis, 0248-73675. Mora församling samarbetar med Rekryteringslots Dalarna. Mora kommun erbjuder inflyttarservice.
För frågor om tjänsten kontakta tf Kyrkoherde Lena Budh, lena.budh@svenskakyrkan.se
eller 0250-552917. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora församling
(org.nr 252004-2496)
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lena Budh, tf kyrkoherde lena.budh@svenskakyrkan.se 0250-552917
