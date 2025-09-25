Organisationssekreterare till ideell aktör
Vill du ha ett stimulerande och omväxlande arbete i en organisation som verkar för bättre hälsa och vård i samhället? Då kan rollen som organisationssekreterare vara något för dig.
Vår kund är en ideell och oberoende professionsorganisation med fokus på kunskapsutveckling, påverkan och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet. Genom att stödja forskning, arrangera utbildningar och driva policyfrågor bidrar dem till att stärka professionen och förbättra vårdens kvalitet. Organisationen samlar ett stort antal medlemsföreningar och nätverk, och har en bred förankring inom vårdsektorn.
Om rollen
Som organisationssekreterare ansvarar du för att stödja ledningen och säkerställa att organisationens demokratiska struktur fungerar effektivt. Du har ett övergripande ansvar för administrativa rutiner samt planering och genomförande av möten inom organisationens beslutande organ. Du är också kontaktperson gentemot medlemsföreningarna och hanterar stadgefrågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Bereda ärenden, föredragningslistor och protokoll för organisationens beslutande organ.
* Projektleda och organisera årsmöten och andra interna sammankomster.
* Ansvara för stadgar och deras kontinuerliga utveckling.
* Säkerställa att personuppgifter hanteras enligt gällande regelverk.
* Utveckla rutiner för dokument- och ärendehantering.
* Arbeta nära övriga medarbetare på kansliet och ha många kontaktytor inom organisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant erfarenhet från en liknande roll eller från arbete inom föreningslivet. Du har en akademisk utbildning inom juridik eller samhällsvetenskap, och det är meriterande om du har erfarenhet av att samordna eller leda utvecklingsprojekt. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift, och har gärna viss erfarenhet av arbete med vårdprofessioner eller professionsfrågor.
Som person är du ansvarsfull, prestigelös och positiv. Du är noggrann och strukturerad, har lätt för att samarbeta och trivs med att ha många kontaktytor - både internt och externt. Du tar initiativ, är kommunikativ och har en god förmåga att skapa ordning och effektivitet i ditt arbete.
Du erbjuds
Det här är att konsultuppdrag med start i början av december och kommer löpa på i 10 månader. Vår kund är placerad i centrala Stockholm och består av ett mindre team med olika kompetenser inom administration, kommunikation, ekonomi och policyarbete.
Urvalsprocessen och intervjuer sker löpande och du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor angående tjänsten kontakta gärna ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv på hedda.grenlov@jurek.se
Publiceringsdatum2025-09-25
