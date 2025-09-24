Öresundskraft söker Kvalitetssamordnare
2025-09-24
Bli vår nya Kvalitetssamordnare!
Vill du vara med och skapa en hållbar framtid där kvalitet och noggrannhet gör verklig skillnad?
Din vardag hos oss
Du blir en del av avdelningen Dokument och lagefterlevnad som har fokus på systematiskt kvalitetsarbete, informations- och dokumenthantering och lagefterlevnad.
I vårt ansvarsområde ligger att samordna, planera och utföra koncernens revisions- och kvalitetsarbete. Vi har också ansvar för informationshantering som innefattar arkiv, registratur och systemstöd för dokumenthantering. Vi förvaltar och utvecklar koncernens kvalitetslednings- och miljöledningssystem utifrån ISO-kraven. På avdelningen arbetar avdelningschef tillika koncernens dataskyddsombud, arkivarie, samordnare för dokumentation och arkiv respektive samordnare för kvalitet och revision.
Här väntar en varierande arbetsdag där du deltar i avdelningens olika uppgifter. Du arbetar med dataskydd och bistår dataskyddsombudet. Du är också med och utvecklar och underhåller vårt ledningssystem. Tillsammans ser vi till att lagefterlevnad är en självklar del av verksamheten. Som huvudadministratör för vårt verktyg för lagbevakning Notisum håller du oss uppdaterade om förändringar i lagstiftningen och medverkar i vårt arbete med omvärldsbevakning och uppföljning. Samtidigt bidrar du i det dagliga arbetet med dokumenthantering genom att diarieföra och strukturera våra dokument i digitala system.
Det finns goda möjligheter att vara med och utveckla rollen beroende på kompetens och intressen.
Vem är du?
Vi söker dig som är prestigelös, hjälpsam och flexibel. Du trivs i en miljö där du kan bidra där behovet är störst och har inga problem med att växla mellan rutinuppgifter och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Du är initiativrik, självständig och har förmåga att driva frågor framåt på eget initiativ.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning inom kvalitet, ledningssystem eller verksamhetsutveckling. Erfarenhet av arbete med dataskydd, informationshantering, ledningssystem eller compliance samt erfarenhet av offentlig sektor är meriterande. Vi värdesätter särskilt din vilja att bidra med nya perspektiv och kompetenser.
Om Öresundskraft
Vi är 450 eldsjälar som tillsammans med våra 125 000 kunder skapar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bygger framtidens hållbara energisystem. Med ett brett utbud av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och laddningsinfrastruktur och energitjänster lever vi efter vår vision: "Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle, idag!".
Vi har gett oss sjutton på att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners lösa klimatutmaningarna för nordvästra Skåne.
För oss är det lika viktigt att våra kunder får en enkel och behaglig energitillvaro som att våra medarbetare trivs, mår bra och har förutsättningar att göra detta viktiga jobb. Moderna kontorslokaler, möjlighet till hybridarbete, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag och 17 timmars volontärsarbete varje år är några av förmånerna. Kom och var med oss! #tillsammansför17.
Besök oss på vår hemsida för mer information om bl a alla våra förmåner!
Se gärna filmen och vad vi jobbar med för att skapa en hållbar framtid.
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!
Övrig information
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
Välkommen med din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 12 oktober.
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
Du lämnar din ansökan via ansökningsformuläret på capus.se
Fackliga representanter
Emil Johnsson, Vision 042-490 3516Magnus Gunnarson, Akademikerna 042-490 3551 Så ansöker du
