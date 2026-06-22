Örebroporten Fastigheter AB söker arkitekt
AxÖ Consulting AB / Arkitektjobb / Örebro Visa alla arkitektjobb i Örebro
2026-06-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
"Tillsammans bygger vi ett starkare och växande Örebro."
På Örebroporten är arkitekturen en viktig del av uppdraget att utveckla ett starkare och växande Örebro. Nu söker vi en arkitekt som vill vara med och forma framtidens miljöer, från tidiga utvecklingsidéer till färdiga projekt.
Örebroporten äger, utvecklar och förvaltar några av Örebros mest betydelsefulla fastigheter. Här kombineras långsiktigt samhällsansvar med ett högt utvecklingstempo. För den som vill arbeta nära stadsutveckling, fastighetsutveckling och människor väntar en roll med stor variation och stora möjligheter att påverka.
– Arkitekten är en viktig specialistresurs hos oss. Rollen spänner från tidiga utvecklingsskeden och stadsbyggnadsfrågor till hyresgästdialoger och stöd i våra projekt. Det gör att man får arbeta med hela kedjan och vara med där idéerna faktiskt tar form, säger Mattias Waller, projekt- och fastighetsutvecklingschef.
Arkitektur som skapar värde
På Örebroporten ses god arkitektur som en investering i framtiden. När funktion, teknik och estetik samspelar skapas miljöer som håller över tid: för hyresgäster, verksamheter och staden som helhet. Som arkitekt arbetar du därför i flera olika perspektiv samtidigt. Ena dagen handlar det om att analysera utvecklingsfastigheter, göra volymstudier eller bidra i tidiga stadsutvecklingsdiskussioner. Nästa dag kan fokus ligga på att fånga upp en hyresgästs behov och omsätta idéer till konkreta skisser som hjälper kunden att visualisera sina framtida lokaler.
Du blir också ett viktigt stöd till projektledare och externa arkitekter i pågående projekt. Här bidrar du med arkitektoniska perspektiv kring exempelvis gestaltning, materialval och övergripande kvalitetsfrågor.
– Det som gör rollen så spännande är bredden. Du behöver kunna växla mellan det stora perspektivet och de mindre detaljfrågorna. Hos oss är både den stora stadsutvecklingsfrågan och den enskilda hyresgästens behov lika viktiga, fortsätter Mattias.
En del av något större
På Örebroporten arbetar medarbetare nära varandra, oavsett roll eller kompetensområde. Här finns stor tillit och en stark vilja att hjälpas åt. Som arkitekt blir du en del av fastighetsutvecklingsgruppen, men också av hela bolaget. Du arbetar nära projektledare, fastighetsutvecklare, förvaltare och företagsledning samtidigt som du får möjlighet att bidra i frågor som påverkar Örebros utveckling.
– Det som gör Örebroporten speciellt är att vi gör saker tillsammans. Här finns en stark gemenskap, mycket kompetens och en genuin vilja att hjälpa varandra framåt. Du får möjlighet att arbeta med spännande utvecklingsfrågor, vara nära besluten och samtidigt vara med och bidra till ett starkare och växande Örebro. För den som vill använda sin kompetens brett och vara en del av något större är det här en fantastisk plats att vara på, avslutar Mattias.
Är du rätt person för Örebroporten? Då hoppas vi att du skickar in en ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram visionsskisser, analyser och koncept i tidiga utvecklings- och stadsutvecklingsprojekt.
Bidra med arkitektonisk kompetens i förstudier, förprojektering och fastighetsutvecklingsfrågor.
Stödja uthyrningsorganisationen genom att visualisera och utveckla lösningar utifrån hyresgästers behov med beaktande av byggnaders långsiktiga flexibilitet och generalitet.
Fungera som specialistresurs till projektledare, fastighetsutvecklare, förvaltare och företagsledning.
Vara kravställare och bollplank till externa arkitekter i ombyggnads-, utvecklings- och hyresgästanpassningsprojekt.
Arbeta med volymstudier, gestaltningsfrågor och analyser ur ett stadsbyggnads- och stadsmiljöperspektiv.
Delta i dialoger med hyresgäster, kommunen och andra externa samarbetspartners.
Bidra till utvecklingen av Örebroportens fastighetsbestånd med fokus på kvalitet, långsiktighet och god arkitektur.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en erfaren arkitekt med ett genuint intresse för stadsutveckling, fastighetsutveckling och människors behov. Du trivs i en roll där du får växla mellan strategiska utvecklingsfrågor och mer konkreta uppdrag, samtidigt som du samarbetar nära både kollegor, hyresgäster och externa aktörer. För att lyckas hos oss behöver du vara prestigelös, nyfiken och ha förmågan att omsätta idéer till lösningar som skapar långsiktigt värde.
Vi tror att du har:
Arkitektexamen och är utbildad arkitekt SAR/MSA.
Mångårig erfarenhet som verksam arkitekt.
Erfarenhet av att arbeta i tidiga skeden, från analys och koncept till förstudier och utveckling.
God vana av moderna digitala modellerings- och visualiseringsverktyg.
Förmåga att kommunicera och presentera idéer på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt.
Ett etablerat nätverk inom arkitektur-, bygg- eller fastighetsbranschen.
Erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan fastighetsutveckling, samhällsbyggnad och offentlig verksamhet.
Information och ansökan
Eftersom Örebroporten förvaltar och utvecklar samhällsviktiga och säkerhetsklassade fastigheter genomförs bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
I denna rekrytering samarbetar Örebroporten med AxÖ Consulting. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mia Haglund på telefon 072-396 05 82 eller via mejl mia.haglund@axoconsulting.se
.
Observera att annonsen är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär längre svarstider än vanligt – vi tackar för ditt tålamod.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti. Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbrovägen 5 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebroporten Fastigheter AB Kontakt
Mia Haglund mia.haglund@axoconsulting.se 0723-960582 Jobbnummer
9971984