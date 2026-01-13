Örebro tingsrätt söker ordningsvakter
2026-01-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Örebro tingsrätt är en allmän domstol och en av de större tingsrätterna i landet med hela Örebro län som domkrets. Örebro Tingsrätt är dessutom nationell specialdomstol för omvandling av livstidsstraff. Tingsrätten har ca 80 medarbetare och handlägger brottmål, tvistemål, ärenden och konkurser. Domstolen har sedan många år tillbaka fast säkerhetskontroll med röntgen vilket innebär att alla besökare kontrolleras innan de får tillträde till våra förhandlingssalar.
Örebro tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.
Medarbetarna samarbetar med varandra över yrkesrollerna och de organisatoriska enheterna.
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Som ordningsvakt på Örebro tingsrätt är du många gånger den första personen besökare till domstolen möter så hur du upplevs är väldigt viktigt.
Du ansvarar för att domstolens personal och besökare känner att de alltid får ett bra bemötande och känner sig trygga i lokalerna.
Ditt arbete och omdöme är av största betydelse för säkerheten i en mycket viktig och samhällsbärande verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som ordningsvakt vid Örebro tingsrätt ingår du i enheten för säkerhet och service och arbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, säker och välfungerande verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:
• ansvara för ordningshållning vid förhandlingar samt i allmänna utrymmen,
• bemanna säkerhetskontrollen tillsammans med övriga ordningsvakter,
• ge tekniskt stöd i samband med förhandlingar och möten,
• bemanna receptionen, ge service till besökare samt hantera administrativa uppgifter,
• medverka i den interna servicen, såsom posthantering, lokaltillsyn, leveransmottagning samt visst teknik- och IT-stöd,
• hantera passerkort, larm och besöksrutiner, samt
• ansvara för brandskyddsarbete, inklusive brandronder.
Arbetet kan innebära övertid, då förhandlingar ibland pågår utanför ordinarie arbetstid.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du:
• har lägst gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens,
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift,
• har förmåga att genomföra röntgenutbildning, vilken arbetsgivaren bekostar.
Det är meriterande om du har ett giltigt ordningsvaktsförordnande utfärdat av Polismyndigheten.Dina personliga egenskaper
I rollen som ordningsvakt är du domstolens ansikte utåt. Vi söker därför dig som har ett professionellt och respektfullt bemötande, gott omdöme och förmåga att behandla alla människor likvärdigt och korrekt.
Tjänsten ställer krav på administrativ noggrannhet samt god samarbetsförmåga. Du är lösningsorienterad, initiativtagande och praktiskt lagd, med ett ansvarstagande arbetssätt. Vidare är du stresstålig och flexibel, eftersom arbetsbelastningen kan variera från dag till dag.
En positiv inställning och vilja att bidra till verksamheten är en förutsättning för att trivas och lyckas i rollen.
Vi ser gärna att du innehar ett giltigt ordningsvaktsförordnande. Saknar du detta, men bedöms vara rätt kandidat för tjänsten, kan vi i vissa fall erbjuda finansiering av utbildningen. En förutsättning för anställning är då att du med godkänt resultat genomför Polisens ordningsvaktsutbildning.
Praktisk information
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Ansökan görs i Visma Recruit. Ansökan med personligt brev, CV, betyg och referenser ska finnas med.
