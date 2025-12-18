Örebro tingsrätt söker en registrator
2025-12-18
Örebro tingsrätt är en allmän domstol och en av de större tingsrätterna i landet med hela Örebro län som domkrets. Örebro tingsrätt är dessutom nationell specialdomstol för omvandling av livstidsstraff. Tingsrätten har ca 80 medarbetare, som arbetar i centralt belägna lokaler. Domstolen handlägger brottmål, tvistemål, ärenden och konkurser.
Örebro tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Medarbetarna samarbetar med varandra över yrkesroller och organisatoriska enheter och vi sätter värde i att alla är delaktiga i hela verksamheten.
Som registrator hos oss blir du en central del i domstolens administrativa flöde. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Registrering, diarieföring och expediering av handlingar
• Posthantering och dokumentstyrning
• Arkivarbete, inklusive utlämnande av allmän handling och ordnande och förtecknande (inklusive gallring)
• Stöd till kollegor och allmänhet i frågor som rör dokumenthantering
Om dig
Som person är du trygg, serviceinriktad och har god integritet. Du tar ansvar för dina uppgifter, ser till att deadlines hålls och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner. Du har ett intresse för ordning och systematik och uppskattar ett arbete där kvalitet är centralt.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning, gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning inom dokument- och informationshantering eller motsvarande
• Har god digital kompetens och lätt att lära dig nya system
• Kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift
• Är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
• Erfarenhet från offentlig verksamhet
• Erfarenhet av registratur-, diarieföring- eller arkivarbete
• Kunskap om domstolsväsendet eller rättsvårdande myndigheter
• Erfarenhet av arbete enligt offentlighetsprincipen
Praktisk information
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Vi ser gärna att du kan tillträda så snart som möjligt
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Ansökan görs i Visma Recruit. Ansökan med personligt brev, CV, betyg och referenser ska finnas med. Ersättning
