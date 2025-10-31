Örebro Teater söker erfaren producent, vikariat
2025-10-31
Örebro Teater söker erfaren producent, vikariat
Örebro Teater - Hela länets teater
Örebro Teaters uppdrag är att erbjuda barn, unga och vuxna i länet professionell och angelägen scenkonst av hög kvalitet och med konstnärlig höjd. Vi vill vara en inspiration kring de estetiska värdena, kreativt skapande och kreativt tänkande - nationellt och i vårt eget län. Vi är en kreativ mötesplats, ett andningshål från vardagen och en plats för samtal och diskussion. Vår verksamhet omfattar egen produktion, samproduktion, pedagogisk verksamhet, gästspel och turnéer.
Örebro Teater ägs av Region Örebro län och Örebro kommun. Hemort är Örebro där de två huvudscenerna ligger.
Om tjänsten
Vi söker en rutinerad och erfaren producent för ett vikariat på grund av tjänstledighet.
Som producent är du länken mellan den sceniska produktionen och ledningen och ger produktionsteamet bästa möjliga förutsättningar att leverera på topp. Du planerar, genomför och driver produktioner utifrån givna ekonomiska och tekniska resursramar. Du ansvarar för produktionsbudget, kontrakterar skådespelare och konstnärlig personal, samordnar medarbetare, lägger repetitionsschema samt turnéläggning.
I rollen ingår viss arbetsledning och arbetsmiljöansvar i de produktioner du ansvarar för. Du samarbetar nära konstnärligt team, teknisk personal och teaterledning. Jobbet ställer höga krav på social kompetens och god kommunikation.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet som producent inom scenkonst.
• Erfarenhet av avtalshantering, budgetarbete och personalledning.
• Erfarenhet av relevant planeringsverktyg (t.ex. Timewise).
• God administrativ förmåga, struktur och problemlösning.
• Förståelse för konstnärliga processer och praktisk styrning.
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Kunskap om arbetsrätt och Riksavtalet för institutionsteatrar.
• Erfarenhet av strategisk och systematisk produktionsplanering.
• Erfarenhet av att driva likabehandlingsfrågor inom konstnärlig verksamhet.
Körkortskrav:
B
Varaktighet, arbetstid:
Vikariat, 2026-01-07 - 2027-01-31.
Kvälls- och helgarbete förekommer.
Tillträde:
2026-01-07 eller enligt överenskommelse.
Ersättning:
Fast lön, förtroendearbetstid.
Kontaktpersoner vid frågor om tjänsten
Anders Nordström, administrativ chef, anders.nordstrom@orebroteater.se
Telefon 070-299 83 00
Facklig representant, Fackförbundet Scen och Film:
Pontus Engström, teatertekniker, pontus.engstrom@orebroteater.se
Facklig representant, DIK Fackförbund:
Lisa Arenö, försäljningsansvarig, lisa.areno@orebroteater.se
Så här ansöker du:
Ansökan med personligt brev, CV/meritförteckning och två referenser med kontaktuppgifter skickas via e-post med referens: "Producent" till anders.nordstrom@orebroteater.se
Sista dag att ansöka är 7 november 2025
Vi går igenom ansökningar och kallar till intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss förfrågningar från annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: anders.nordstrom@orebroteater.se Arbetsgivarens referens
