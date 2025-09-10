Örebro kyrkogårdsförvaltning söker fastighetsreparatör
Örebro pastorat / Snickarjobb / Örebro Visa alla snickarjobb i Örebro
2025-09-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro pastorat i Örebro
Vi söker dig som vill använda ditt hantverkskunnande på ett meningsfullt sätt. Hos oss får du ta ansvar, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra till att våra fastigheter hålls i gott skick - idag och för framtiden. Här blir du en viktig del i att skapa trygga och välskötta miljöer för både kollegor och besökare.
Om oss
Kyrkogårdsförvaltningen är en del av Svenska kyrkan i Örebro. Vi ansvarar för begravningsverksamheten, skötseln av tolv kyrkogårdar och ett krematorium. Här arbetar cirka 80 medarbetare som tillsammans bidrar till en trygg, hållbar och vacker miljö.
Som fastighetsreparatör blir du en viktig del av vår verksamhet. Du arbetar med reparation, underhåll, drift och skötsel av våra byggnader och tekniska system - både invändigt och utvändigt. Du åtgärdar fel, förebygger problem och bidrar till att våra fastigheter är i gott skick.
Uppdraget utgår från Norra kyrkogården i Örebro, Kyrkogårdsvägen 6.
Dina arbetsuppgifter
• Just nu är våra största behov inom: Snickeri, måleri och enklare mur- och putsarbeten
• Underhåll av ventilations- och värmeanläggningar
• Mindre VVS- och elarbeten (t.ex. byte av blandare eller armatur)
• Anläggnings- och utomhusarbeten vid behov
• Brandskyddsarbete och säkerhetskontroller
• Dokumentation och planering av utförda åtgärder
• Samarbete med entreprenörer, kollegor och andra verksamheter inom pastoratet
• Vintertid ingår beredskapstjänstgöring ungefär ett tillfälle per månad eftersom vi snavarar för snöröjningen inom Örebro pastorat
Vem är du?
Vi söker dig som är händig, lösningsorienterad och har ett brett praktiskt kunnande. Du tycker om att ta ansvar, planera ditt arbete och samarbeta med andra. Du är serviceinriktad och prestigelös, med förmågan att möta både kollegor, entreprenörer och besökare på ett bra sätt.
Vi söker dig som har erfarenhet från några av dessa arbetsområden:
• Snickeri, måleri och byggnadsunderhåll
• Drift och enklare reparationer inom VVS, el, ventilation och värme
• Underhållsplanering och dokumentation
• Brandskydd och säkerhetskontroller
Kvalifikationer
• B-körkort för manuellt växlad bil
• Datorvana och förmåga att använda digitala verktyg
• Svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
• Flexibel arbetstid och stor variation av arbetsuppgifter
• Ansvarsfyllda uppdrag där du kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
• Trevliga kollegor och en arbetsmiljö där vi hjälps åt och skapar lösningar tillsammans
En arbetsplats med höga ambitioner för både hållbarhet och arbetsglädje Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Pastorat
(org.nr 252003-0731) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro pastorat Kontakt
Driftchef
Bo Fritzson bo.fritzson@svenskakyrkan.se 019-154542 Jobbnummer
9502966