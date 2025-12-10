Ordningsvakter till Securus för strukturerat trygghetsuppdrag!
Securus Säkerhet I Sverige AB / Väktarjobb / Stockholm
Securus söker ordningsvakter till ett kvalificerat och samhällsviktigt uppdrag i Stockholm. Här arbetar du i en tydligt strukturerad miljö med stark samverkan och ett uppdrag som gör skillnad för människor i vardagen. Du får stöd från en närvarande arbetsledning och blir en viktig del i ett team som arbetar med synlig närvaro, ordningshållning och trygghetsskapande arbete. Uppdraget innebär varierande miljöer, god planering och ett högt förtroende från vår uppdragsgivare.
Vi söker dig som
har genomförd grund- eller fortbildning för ordningsvakter
har giltigt ordningsvaktsförordnande eller har planerad fortbildning
har B-körkort
talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
är trygg, professionell och stabil i olika situationer som uppstår
trivs i en roll med struktur, samverkan och synlig närvaro
Vi erbjuder
ett kvalificerat uppdrag på heltid i Stockholm
tydlig introduktion och närvarande arbetsledning
full utrustning enligt gällande regelverk
arbetspass enligt fastställt schema med framförhållning
möjlighet att bidra i ett uppdrag med tydlig samhällsnytta
Ansök nu
Skicka in ditt CV och personliga brev tillsammans med:
giltigt ordningsvaktsförordnande (eller intyg om planerad fortbildning)
intyg för ordningsvaktsutbildning
B-körkort
eventuella övriga utbildningsintyg
Frågor? Kontakta ansvarig rekryterare Jorian Hipp på jorian.hipp@securus.se
. Vi tar inte emot ansökningar via E-post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb.
Securus Säkerhet i Sverige AB (org.nr 556585-9310), https://www.securus.se/
(org.nr 556585-9310), https://www.securus.se/ Arbetsplats
Securus Kontakt
Jorian Hipp jorian.hipp@securus.se
9638371