Ordningsvakter till Securus för strukturerat trygghetsuppdrag!

Securus Säkerhet I Sverige AB / Väktarjobb / Stockholm
2025-12-10


Visa alla väktarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Securus Säkerhet I Sverige AB i Stockholm, Solna, Täby, Norrtälje, Uppsala eller i hela Sverige

Securus söker ordningsvakter till ett kvalificerat och samhällsviktigt uppdrag i Stockholm. Här arbetar du i en tydligt strukturerad miljö med stark samverkan och ett uppdrag som gör skillnad för människor i vardagen. Du får stöd från en närvarande arbetsledning och blir en viktig del i ett team som arbetar med synlig närvaro, ordningshållning och trygghetsskapande arbete. Uppdraget innebär varierande miljöer, god planering och ett högt förtroende från vår uppdragsgivare.
Vi söker dig som
har genomförd grund- eller fortbildning för ordningsvakter

har giltigt ordningsvaktsförordnande eller har planerad fortbildning

har B-körkort

talar och skriver obehindrat på svenska och engelska

är trygg, professionell och stabil i olika situationer som uppstår

trivs i en roll med struktur, samverkan och synlig närvaro

Vi erbjuder
ett kvalificerat uppdrag på heltid i Stockholm

tydlig introduktion och närvarande arbetsledning

full utrustning enligt gällande regelverk

arbetspass enligt fastställt schema med framförhållning

möjlighet att bidra i ett uppdrag med tydlig samhällsnytta

Ansök nu
Skicka in ditt CV och personliga brev tillsammans med:

giltigt ordningsvaktsförordnande (eller intyg om planerad fortbildning)

intyg för ordningsvaktsutbildning

B-körkort

eventuella övriga utbildningsintyg

Frågor? Kontakta ansvarig rekryterare Jorian Hipp på jorian.hipp@securus.se. Vi tar inte emot ansökningar via E-post.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Securus Säkerhet i Sverige AB (org.nr 556585-9310), https://www.securus.se/

Arbetsplats
Securus

Kontakt
Jorian Hipp
jorian.hipp@securus.se

Jobbnummer
9638371

Prenumerera på jobb från Securus Säkerhet I Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Securus Säkerhet I Sverige AB: