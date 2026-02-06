Ordningsvakter till Securitas Sundsvall
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vi söker nu nya ordningsvaktskollegor på både heltid och deltid till Sundsvall för att stärka upp vår verksamhet.
Som ordningsvakt har du en genuin vilja att skapa goda relationer och respektera alla, oavsett bakgrund. På våra uppdrag i Sundsvall kommun levererar du trygghet genom att vara uppmärksam och se till att allt är i sin ordning.
Du gör detta genom närvaro på din arbetsplats och förhoppningsvis ger det en lugnande effekt, men om situationen kräver det förväntas du agera och samverka tillsammans med dina kollegor för att lösa problem. Som ordningsvakt är du anställd av Securitas men arbetar under polismyndighetens regelverk.
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och vill göra en samhällsviktig insats. Vi har en stark gemenskap och en bred erfarenhet bland oss kollegor på kontoret i Sundsvall som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig. Vi arbetar dag och natt, alla årets dagar.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
När vi söker nya kollegor lägger vi stor vikt vid att hitta rätt person utifrån personliga egenskaper. Vi är övertygade om att just dessa egenskaper är avgörande - inte bara för hur väl du lyckas i rollen, utan också för att du ska trivas hos oss.
Vi söker dig som har kunden i fokus och tycker om att leverera service. Du är lugn, organiserad och trivs med ett periodvis varierande arbetstempo. Du är en lagspelare, litar på din egen förmåga samt kan lägga din tillit till dina kollegor och har lätt för att lösa problem på ett kreativt och effektivt sätt, både individuellt och i grupp. Du arbetar strukturerat och har ett noggrant öga för detaljer. Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Du har en ordningsvaktsutbildning och ett giltigt ordningsvaktsförordnande
Du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Vi ser att du är en stabil och stresstålig person som klarar av press och kan hantera motgångar väl. Du är ödmjuk, teamorienterad och serviceinriktad i möte med allmänheten, men har också förståelse för ansvaret i din roll och kan förhålla dig saklig när det krävs. Du har en god kommunikativ förmåga och en vilja att bidra till god samverkan med såväl kollegor som uppdragsgivare. Det är meriterande om du har erfarenhet av/kunskap om bemötande av personer samt att ditt arbete genomsyras av viljan att hjälpa människor, oavsett bakgrunder. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Erik.Hallander@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: Johan.Albiin@securitas.se
Tjänsterna är både heltid och deltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 15 mars 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
