Ordningsvakter - Västkusten
Q Security AB / Väktarjobb / Strömstad Visa alla väktarjobb i Strömstad
2026-01-17
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q Security AB i Strömstad
, Tanum
, Sotenäs
, Lysekil
, Årjäng
eller i hela Sverige
Vi söker Ordningsvakter till Västkustens pärlor - Sommaren 2026 (och längre än så)
Vill du kombinera sommar, puls och trygghet med ett meningsfullt uppdrag? Nu söker vi ordningsvakter till flera av Västkustens mest välbesökta och uppskattade platser. Göteborg, Uddevalla, Smögen, Grebbestad, Fjällbacka, Strömstad - och fler därtill. Hos oss får du arbeta där människor samlas för upplevelser, nöjen och gemenskap samtidigt som du är en viktig del i att skapa trygghet, ordning och god stämning.Publiceringsdatum2026-01-17Om tjänsten
Vi erbjuder stor flexibilitet och anpassar anställningen efter dig:
Säsongsanställning (sommar)
Deltid eller heltid
Möjlighet till tillsvidareanställning
Uppdragen varierar och kan omfatta t.ex.:
Stadsmiljöer och centrumbevakning
Evenemang, krogar och nöjesliv
Publika miljöer med högt tempo och stort ansvar
Du blir en synlig och trygg närvaro - med fokus på service, samarbete och professionalism.
Vi söker dig som:
Är utbildad (eller snart färdig) ordningsvakt och innehar giltigt förordnande
Har god social förmåga och är trygg i mötet med människor
Är lugn, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har förmåga att agera professionellt även i pressade situationer
Är flexibel när det gäller arbetstider (dag, kväll, natt, helg)
Tidigare erfarenhet är meriterande - men rätt inställning är avgörande. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Ange gärna vilken/vilka orter du är intresserad av samt vilken anställningsform som passar dig bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7069007-1794626". Arbetsgivare Q Security AB
(org.nr 556656-4455), https://qsecurity.teamtailor.com
Oslovägen 56 (visa karta
)
452 35 STRÖMSTAD Arbetsplats
Q Security Kontakt
David Arwedahl david.arwedahl@qsecurity.se +46724556003 Jobbnummer
9690044