Ordningsvakter - Västkusten

2026-01-17


Vi söker Ordningsvakter till Västkustens pärlor - Sommaren 2026 (och längre än så)
Vill du kombinera sommar, puls och trygghet med ett meningsfullt uppdrag? Nu söker vi ordningsvakter till flera av Västkustens mest välbesökta och uppskattade platser. Göteborg, Uddevalla, Smögen, Grebbestad, Fjällbacka, Strömstad - och fler därtill. Hos oss får du arbeta där människor samlas för upplevelser, nöjen och gemenskap samtidigt som du är en viktig del i att skapa trygghet, ordning och god stämning.

2026-01-17

Vi erbjuder stor flexibilitet och anpassar anställningen efter dig:

Säsongsanställning (sommar)

Deltid eller heltid

Möjlighet till tillsvidareanställning

Uppdragen varierar och kan omfatta t.ex.:

Stadsmiljöer och centrumbevakning

Evenemang, krogar och nöjesliv

Publika miljöer med högt tempo och stort ansvar

Du blir en synlig och trygg närvaro - med fokus på service, samarbete och professionalism.
Är utbildad (eller snart färdig) ordningsvakt och innehar giltigt förordnande

Har god social förmåga och är trygg i mötet med människor

Är lugn, ansvarstagande och lösningsorienterad

Har förmåga att agera professionellt även i pressade situationer

Är flexibel när det gäller arbetstider (dag, kväll, natt, helg)

Tidigare erfarenhet är meriterande - men rätt inställning är avgörande. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Ange gärna vilken/vilka orter du är intresserad av samt vilken anställningsform som passar dig bäst.

Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7069007-1794626".

Q Security AB (org.nr 556656-4455)
Oslovägen 56
452 35  STRÖMSTAD

Q Security

David Arwedahl
david.arwedahl@qsecurity.se
+46724556003

9690044

