Ordningsvakt till Växjö - Behovsanställning
QSG Bevakning AB / Väktarjobb / Växjö
2026-03-06
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
QSG Bevakning söker nu en engagerad och pålitlig ordningsvakt som vill bli en del av vårt team i Växjö och bidra till säkerhet och trygghet.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Tjänsten är en behovsanställning och innebär arbete vid behov utifrån verksamhetens uppdrag. Som ordningsvakt hos oss har du en viktig roll i att upprätthålla säkerhet, ordning och trygghet inom de områden där vi verkar. Våra uppdrag är varierande, vilket innebär att du kan komma att arbeta i olika miljöer och situationer där trygghet och säkerhet står i fokus.
Vi söker dig som är lugn, hjälpsam och har ett professionellt bemötande i ditt arbete. Du är ansvarstagande, uppmärksam och trygg i din roll som ordningsvakt, och har förmåga att hantera olika situationer på ett respektfullt och lösningsorienterat sätt.
Schemaläggning och lön utgår enligt gällande kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan och bli en del av QSG Bevakning!Profil
Meriterande
* Erfarenhet inom yrketKvalifikationer
* Genomförd och giltig ordningsvaktsutbildning
* Körkort
* Belastningsregister utan anmärkning
* För anställning på QSG Bevakning AB så krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning på auktoriserat bevakningsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
556768-8006
Kvekatorpsvägen 23
)
311 32 FALKENBERG
QSG Bevakning Jobbnummer
9780995