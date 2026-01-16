Ordningsvakt till Securitas Norrköping - Sommarjobb
Securitas Sverige AB / Väktarjobb / Norrköping Visa alla väktarjobb i Norrköping
2026-01-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas Sverige AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Motala
, Örebro
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning av jobbet
Vill du bli en av oss inför sommaren 2026 med goda möjligheter till fortsatt anställning och arbete året runt? Kan du se dig själv i säkerhetsbranschen? Det kan vi! Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är ett vår/sommarvikariat med start den 1 april 2026. Securitas tilldelar dig ett schema så du i god tid kan planera din sommar med både jobb och härliga aktiviteter!
Som anställd på vårt kontor i Norrköping blir du en del av ett sammansvetsat gäng. Arbetspassens längd är ofta mellan 8-12 timmarspass. Den aktuella tjänsten är förlagd på vardagar så du har helgerna att fylla med roliga aktiviteter!
Som ordningsvakt har du en genuin vilja att skapa goda relationer och respektera alla, oavsett bakgrund. Du är anställd av Securitas, men arbetar under polismyndighetens regelverk. Din främsta uppgift är att få människor att känna sig trygga i sin vardag. Du gör detta genom närvaro på allmänna platser och förhoppningsvis ger det en lugnande effekt, men om situationen kräver det förväntas du agera.
Securitas har varierade uppdrag som på ett eller annat sätt skapar stort avtryck i andra människors liv, och här har du möjlighet att få göra skillnad på riktigt!
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och vill göra en samhällsviktig insats. Vi har en stark gemenskap och en bred erfarenhet bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Hos oss får du en meningsfull roll i en samhällsviktig verksamhet, med möjlighet att stolt representera vår uniform i en bransch som blivit en allt viktigare komponent i dagens samhälle. Kanske ska det vara du som träffar tonåringen som hamnat snett, räddar livet på någon som inte mår bra, eller avvärjer ett hot mot en utsatt person?
Du blir en del av en inkluderande kultur där vi tror att mångfald stärker oss - som team och som samhällsaktör. Det viktiga för oss är att du delar våra värderingar och brinner för att göra nytta för medborgarna varje arbetspass. Oavsett kön, bakgrund eller ålder är du varmt välkommen till oss!
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationKvalifikationer
Vi tror att du är en stabil och stresstålig person som klarar av press och kan hantera motgångar väl. Du är ödmjuk, teamorienterad och serviceinriktad i möte med allmänheten, men har också förståelse för ansvaret i din roll och kan förhålla dig saklig när det krävs. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Du har en ordningsvaktsutbildning och ett giltigt ordningsvaktsförordnande
Du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Tillgänglighet för arbete upp till heltid under perioden april-augusti.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: peder.bard@securitas.se
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 28 Februari
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Sverige AB
(org.nr 556108-6082)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Norrköping Kontakt
Peder Bard peder.bard@securitas.se Jobbnummer
9688866