Ordningsvakt till Nacka tingsrätt
Sveriges Domstolar, Nacka tingsrätt / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
Nacka tingsrätt är en domstol med ca 155 medarbetare och är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Vid tingsrättens allmänna avdelningar handläggs bland annat brott- och tvistemål samt samtliga utsöknings- och exekvaturärenden i Stockholms län. Vid mark- och miljödomstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen.
Vill du ha ett meningsfullt och varierande arbete i en av samhällets viktigaste verksamheter? Har du ett giltigt ordningsvaktsförordnande och vill arbeta med engagerade och trevliga kollegor? Välkommen med din ansökan!
Vi söker nu en eller flera ordningsvakter till gruppen som ansvarar för säkerhet och service inom Nacka tingsrätt. Gruppen ingår i den administrativa avdelningen som förutom säkerhet och service även ansvarar för frågor om personal, ekonomi, IT, registrering och arkiv på tingsrätten.
Vi finns i nybyggda lokaler i Sickla, med goda kommunikationer till centrala Stockholm, och lägger stor vikt vid att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.
Om rollen
I rollen som ordningsvakt utgör du kärnan i säkerhetsarbetet och jobbar för att skapa trygghet i domstolens lokaler för både besökare och anställda. Tillsammans med fyra andra ordningsvakter och din närmaste chef bidrar du till en välfungerande domstolsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ordningsvakt hos oss arbetar du med varierande uppgifter inom säkerhet och service. Du roterar mellan att arbeta i säkerhetskontroll med röntgen och att upprätthålla ordning och säkerhet i tingsrättens lokaler i samband med förhandlingar. Vidare bemannar du receptionen och hjälper våra besökare tillrätta samt svarar på frågor från allmänheten och andra aktörer. I rollen ingår även posthantering, inre kontorsservice samt teknisk support i våra förhandlingssalar.
Läs mer om hur det är att arbeta hos som Ordningsvakt - Sveriges Domstolar (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/mot-vara-medarbetare/sakerhet-och-service/ordningsvakt/)
Arbetstid
Måndag-fredag dagtid. Viss kvällstjänstgöring i form av jourtjänstgöring ingår i tjänsten och vissa helger finns det möjlighet till frivillig tjänstgöring i en gemensam regional jourdomstol i Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-02Kompetenser
För att vara aktuell för anställning som ordningsvakt hos oss behöver du ha:
• slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• giltigt ordningsvaktsförordnande
• normalt färgseende, eftersom arbetet vid röntgenutrustning kräver det
• kommunikativ och språklig förmåga i svenska i tal och skrift.
• Vara van datoranvändare och ha intresse och fallenhet för att lära dig nya program.
Det kan vara meriterande om du har;
• erfarenhet från arbete som ordningsvakt och gärna från domstol
• behörighet/utbildning för att tjänstgöra i säkerhetskontroll och/eller röntgen
• kunskaper i andra språk än svenska.
Om dig
Då du möter människor i olika situationer och har många kontakter både internt och externt är det viktigt att du har en mycket god förmåga att bemöta människor och skapa förtroende. Vidare tror vi att du behöver gilla att ge service och att hjälpa andra samt att du är bra på att kommunicera. Då du hanterar olika uppgifter och arbetstempot varierar från dag till dag behöver du även vara stresstålig och flexibel samt självständigt kunna organisera och prioritera ditt arbete. Som person är du mogen och trivs med att arbeta i arbetslag samt har mycket god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för ditt arbete i gruppen och är initiativtagande. Är du dessutom praktiskt lagd är det en fördel.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Anställningens omfattning
Tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Ansökan och rekryteringsprocess
Välkommen med din ansökan som sker digitalt i Visma Recruit. För att din ansökan ska betraktas som komplett, och för att du ska gå vidare i rekryteringsprocessen, behöver du bifoga:
• CV
• Kopia på giltigt ordningsvaktsförordande,
• Kopia på examensbevis/betyg på fullgjord gymnasieutbildning.
I denna rekryteringsprocess kan det bli aktuellt med rekryteringstester och test av färgseende.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller och säkerhetssamtal.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Kontakt
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
• Patric Johansson, säkerhetschef 08-56165672
• Facklig företrädare (ST), Jimmy Helgsten 036-15 55 67 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TNA 2025-618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Nacka tingsrätt Kontakt
Säkerhetschef
Patric Johansson 08-561 656 72 Jobbnummer
9488660